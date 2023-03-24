Путин учредил медаль "За храбрость"

Медалью будут награждать россиян, проявивших мужество в бою или при поддержании мира и безопасности

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин постановил учредить новую государственную награду - медаль "За храбрость" двух степеней. Соответствующий указ главы государства опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Медалью "За храбрость" награждаются граждане Российской Федерации за храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации, а также по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности. Медалью "За храбрость" могут быть награждены иностранные граждане и лица без гражданства", - говорится в утвержденном указом положении о медали.

В перечне российских медалей новая награда будет третьей - после медали ордена "За заслуги перед Отечеством" и медали "За отвагу".