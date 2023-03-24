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ТАСС

Путин учредил медаль "За храбрость"

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Источник изображения: Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

Медалью будут награждать россиян, проявивших мужество в бою или при поддержании мира и безопасности

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин постановил учредить новую государственную награду - медаль "За храбрость" двух степеней. Соответствующий указ главы государства опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Медалью "За храбрость" награждаются граждане Российской Федерации за храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации, а также по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности. Медалью "За храбрость" могут быть награждены иностранные граждане и лица без гражданства", - говорится в утвержденном указом положении о медали.

В перечне российских медалей новая награда будет третьей - после медали ордена "За заслуги перед Отечеством" и медали "За отвагу". 


Источник: topwar.ru
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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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