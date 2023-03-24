В Финляндии сообщили, что Украина запрашивала переговоры о поставках истребителей

Министр обороны республики Антти Кайкконен заявил, что относится к идее поставок негативно, поскольку его стране "необходимы Hornet в ближайшее время для собственного использования"

СТОКГОЛЬМ, 23 марта. /ТАСС/. Украина обратилась к Финляндии с запросом переговоров по поводу возможных поставок истребителей F/A-18 Hornet.

Об этом сообщил министр обороны республики Антти Кайкконен в четверг на пресс-конференции.

"Украина обращалась в министерство обороны (Финляндии - прим. ТАСС) и надеялась на переговоры об истребителях Hornet," - заявил Кайкконен. При этом министр подчеркнул, что относится к идее поставок негативно, поскольку Финляндии "необходимы Hornet в ближайшее время для собственного использования".