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ТАСС

В Финляндии сообщили, что Украина запрашивала переговоры о поставках истребителей

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Истребители F/A-18 Hornet ВВС Финляндии
Истребители F/A-18 Hornet ВВС Финляндии.
Источник изображения: pbs.twimg.com

Министр обороны республики Антти Кайкконен заявил, что относится к идее поставок негативно, поскольку его стране "необходимы Hornet в ближайшее время для собственного использования"

СТОКГОЛЬМ, 23 марта. /ТАСС/. Украина обратилась к Финляндии с запросом переговоров по поводу возможных поставок истребителей F/A-18 Hornet.

Об этом сообщил министр обороны республики Антти Кайкконен в четверг на пресс-конференции.

"Украина обращалась в министерство обороны (Финляндии - прим. ТАСС) и надеялась на переговоры об истребителях Hornet," - заявил Кайкконен. При этом министр подчеркнул, что относится к идее поставок негативно, поскольку Финляндии "необходимы Hornet в ближайшее время для собственного использования". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Финляндия
Продукция
F-18
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