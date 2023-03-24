Венгрия не поддержала решение Британии передать Украине снаряды с ураном

Глава канцелярии премьер-министра республики Гергей Гуйяш считает, что такой шаг "не ведет в направлении деэскалации" украинского конфликта

БУДАПЕШТ, 23 марта. /ТАСС/. Венгрия считает неправильным решение Великобритании о поставках на Украину снарядов, содержащих обедненный уран. Об этом заявил в четверг на встрече с журналистами глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

Такой шаг "не ведет в направлении деэскалации" украинского конфликта, сказал Гуйяш, имеющий в правительстве ранг министра. По его словам, Венгрия никому не рекомендовала бы использовать боеприпасы с обедненным ураном. "Венгрия не поддерживает никаких действий, которые могли бы привести к эскалации войны", - подчеркнул глава канцелярии премьера.

Он также напомнил, что венгерское правительство не поставляет оружие и боеприпасы на Украину и призывает к урегулированию продолжающегося там конфликта исключительно мирным путем с помощью переговоров.

В опубликованном в понедельник письменном ответе замминистра обороны Великобритании баронессы Аннабель Голди на вопрос одного из членов Палаты лордов британского парламента говорится, что власти королевства поставят на Украину снаряды, содержащие обедненный уран и обладающие повышенной эффективностью при уничтожении бронетехники. Министерство обороны Великобритании назвало обедненный уран стандартным компонентом бронебойных боеприпасов.

Комментируя решение британских властей, президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что Россия будет вынуждена соответствующим образом реагировать на то, что "коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом". Посольство России в Великобритании предостерегло Лондон от передачи Киеву боеприпасов с обедненным ураном, подчеркнув, что этот шаг чреват эскалацией конфликта, а использование таких боеприпасов на Украине отразится на здоровье местного населения.