Войти
РИА Новости

РВИО поддержало идею Медведева "взбадривать" глав предприятий ОПК

186
0
0
Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО), профессор МГИМО МИД России Михаил Мягков
Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО), профессор МГИМО МИД России Михаил Мягков.
Источник изображения: © РИА Новости / Нина Зотина

РВИО считает, что зачитывание телеграмм Сталина директорам заводов ОПК будет полезно

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Жесткие послания Иосифа Сталина руководителям отстающих оборонных предприятий в Великую Отечественную войну являлись дисциплинирующей мерой и имели стимулирующий эффект, такая практика была бы целесообразна и сейчас, считает научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Так он прокомментировал РИА Новости высказывание зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Тот сообщил, что планирует "взбодрить" руководителей предприятий ОПК телеграммами Сталина военного времени.

Сталин направлял жесткие по содержанию телеграммы руководителям тех предприятий, которые по каким-либо причинам в основном в первый и самый тяжелый период Великой Отечественной войны срывали выпуск важнейших видов вооружений и военной техники, отметил Мягков.

"Телеграммы Сталина имели дисциплинирующее значение. Такие жесткие меры в руководстве военной экономики были не просто желательны, а необходимы. Без этого невозможно было ни эвакуировать промышленные предприятия на восток, ни наладить производство, запустить новые предприятия по выпуску танков, самолетов, "катюш", и так далее", - сказал историк.

По его словам, телеграммы, которые Сталин направлял директорам предприятий, не выполнявших план, заставляли их задуматься, что если они не обеспечат выпуск продукции к конкретному сроку и в конкретных объемах, то наказание будет суровым. "Это подстегивало людей. Хотя абсолютное большинство директоров предприятий делало все возможное, исходя из того, что необходимо было поднять военную промышленность на востоке страны, дать как можно больше вооружения и техники, чтобы достичь Победы", - добавил Мягков. Такие меры были формой ручного управления, но необходимость в них была востребована "исходя из мобилизации всего и вся для Победы", отметил научный директор РВИО.

"Возможно ли сегодня применять такие меры – решать нашему руководству. Но, на мой взгляд, для небольшой части тех людей (в руководстве предприятий), которые до сих пор не осознали, что мы находимся на рубеже, когда решается вопрос о будущем нашего государства, нашего народа и что необходимо быть в мобилизованном состоянии, подобные указания, возможно, станут стимулом для понимания ситуации", - подчеркнул Мягков.

В качестве примера он напомнил о телеграмме Сталина в Свердловск директору "Уралмашзавода" Борису Музрукову, направленной из Москвы в сентябре 1941 года. "Прошу Вас честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов для танка KB Челябинскому танковому заводу. Сейчас я прошу и надеюсь, что Вы выполните долг перед Родиной. Через несколько дней Вы окажетесь нарушителями своего долга перед Родиной, начну Вас громить как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей Родины. Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатка танков, а Вы в далеком тылу прохлаждались и бездельничали", - писал глава советского государства.

"Уралмашзавод" смог оперативно выправить ситуацию, и в дальнейшем необходимости в таких телеграммах не возникало. До окончания войны завод оставался одной из основных "военных кузниц" страны.

После войны Борис Музруков стал одной из ключевых фигур в советском атомном проекте, возглавлял первый отечественный комплекс по производству оружейного плутония (сейчас это ведущее промышленное предприятие ядерного оружейного комплекса госкорпорации "Росатом", производственное объединение "Маяк" в Озерске Челябинской области). Затем Музруков был директором "Конструкторского бюро-11", разрабатывавшего советское ядерное и термоядерное оружие (ныне это Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики в Сарове Нижегородской области).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росатом
РФЯЦ-ВНИИЭФ
Уралмашзавод
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
24.03.2023
Медведев зачитал директорам заводов ОПК телеграмму Сталина
07.10.2016
"Росатом" получил нового директора
25.03.2016
В Минкомсвязи обсудили меры поддержки российского инженерного ПО
16.11.2011
Кадры для атома
30.09.2011
Атомный день
06.10.2010
Первый отечественный наукоград
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.03 02:46
  • 46815
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.03 00:41
  • 8
Чешский генерал о возможностях России: у нее еще много чего припасено
  • 23.03 19:08
  • 1
Минпромторг: самолет "Байкал" начнет выполнять коммерческие рейсы и перевозить грузы
  • 23.03 18:08
  • 1
"Окружение или есть, или его нет". Что не так с терминологией "военных аналитиков"
  • 23.03 17:55
  • 23
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 23.03 17:49
  • 3
Против беспилотников Украины поможет «воздушная ПВО»
  • 23.03 17:04
  • 2
МИД РФ предупредил Лондон о последствиях поставок боеприпасов с обедненным ураном Киеву
  • 23.03 13:33
  • 1
Шойгу заявил, что модернизация системы ПРО Москвы будет завершена в 2023 году
  • 23.03 11:30
  • 1
Шойгу рассказал об усилении войск истребителями Су-57
  • 23.03 08:34
  • 1
В США объяснили «ненужность» авианосцев России
  • 23.03 08:25
  • 1
Морские дроны в Севастополе сбили военнослужащие-девушки, заявил Шойгу
  • 23.03 07:06
  • 1
Шойгу рассказал о завершении модернизации системы ПРО Москвы
  • 23.03 01:04
  • 1
Песков не стал задолго анонсировать военные совещания с участием Путина
  • 23.03 01:03
  • 1
Обстановка на Дальнем Востоке остается сложной, заявил Шойгу
  • 22.03 17:08
  • 2426
Как насчёт юмористического раздела?