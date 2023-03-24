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Военное обозрение

Уничтожение беспилотником «Ланцет» украинского топливозаправщика попало в кадр

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Источник изображения: topwar.ru

В сети появилось видео, на котором запечатлено точное попадание российского барражирующего боеприпаса "Ланцет" в украинский топливозаправщик и последовавший за этим мощный взрыв.

Утверждается, что кадры сняты на Запорожском направлении фронта.


Российский беспилотный летательный аппарат "Ланцет" нередко называют отечественным аналогом американского дрона-камикадзе Switchblade. "Ланцет" оснащен искусственным интеллектом, способным самостоятельно принимать некоторые решения и уходить от атак систем противовоздушной обороны.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

В социальных сетях нередко появляются видеозаписи, на которых барражирующие боеприпасы "Ланцет" уничтожают украинскую военную технику западного производства, в том числе американские гаубицы М777 и британские БМП "Стормер".

"Ланцет" обладает меньшей разрушительной силой, по сравнению с "Герань-2", однако намного точнее поражает цели и частично способен работать в автономном режиме, например при уклонении от поражения зенитными орудиями и в поиске потенциальных мишеней.

Беспилотник "Ланцет" способен нести больший, чем другие барражирующие боеприпасы, взрывной заряд, благодаря чему обладает способностью уничтожать даже бронетранспортеры или легкие танки противника.

Барражирующий боеприпас "Ланцет" глубоко модернизирован с учетом опыта проведения спецоперации на Украине. Номенклатура боевых частей представлена тремя типами: кумулятивной, осколочно-фугасной и термобарической.

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