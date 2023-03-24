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ТАСС

Анна Кикина рассчитывает в будущем выйти в открытый космос

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Космонавт NASA Николь Манн и космонавт Роскосмоса Анна Кикина
Космонавт NASA Николь Манн и космонавт Роскосмоса Анна Кикина.
Источник изображения: Дмитрий Петелин/ Роскосмос/ ТАСС, МКС

По словам космонавта, в экипаже заранее распределены роли выполняющих работу вне корабля и тех, кто управляют роботом-манипулятором ERA изнутри

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Космонавт Роскосмоса Анна Кикина рассчитывает в будущем совершить выход в открытый космос. Об этом она сообщила в четверг на послеполетной онлайн-конференции в ТАСС.

"Нет, мне не обидно, что я не вышла в открытый космос. Но я хочу выйти в открытый космос. И рассчитываю, что когда-то в моей практике это случится. Но бывает по-разному. Не все космонавты и не сразу выходят в открытый космос. Возьмем моего коллегу по экипажу Коити Ваката - он совершил пять полетов, и только на своем пятом полете он вышел в открытый космос", - сказала она в ответ на вопрос корреспондента ТАСС о том, не было ли ей обидно из-за того, что не удалось выйти в открытый космос в ходе прошедшего полета на Международной космической станции (МКС).

По словам Кикиной, в экипаже заранее распределены роли космонавтов, выполняющих работу вне корабля, и космонавтов, которые управляют роботом-манипулятором ERA изнутри корабля.

"Работать с манипулятором ERA было интересно и легко. Потому что все миссии мы прекрасно отработали на земле со специалистами, которые отвечают за подготовку по европейскому роботу-манипулятору", - добавила она.


Члены экипажа

Среди экипажа 68-й экспедиции МКС царили дружеская атмосфера и взаимопонимание, рассказала Кикина.

"У меня было совершенно комфортное общение со всем экипажем - я имею в виду не только Crew-5, а всю экспедицию 68 на станции. Никаких затруднений я не испытывала. <…> Это была такая мини-группа, экипаж, который работал в одном духе, в одном порыве с расчетом на то, что будет все в хорошем настроении делаться, и поэтому были дружеские отношения, атмосфера прекрасная", - сказала Кикина.

По ее словам, каждый из членов экипажа был заинтересован в максимальном взаимопонимании и ориентировке друг на друга. "Готовность и желание лучшим образом построить коммуникацию между друг другом, поддержка друг друга и чувство локтя - они чувствовались всегда. Хорошее чувство юмора постоянно присутствовало в экипаже: как на станции, так и в корабле", - поделилась космонавт.

Работа на радио

Работа на радио является "чисто операторской деятельностью", поэтому помогает в космосе, сообщила Кикина.

"Однозначно да, потому что в моем случае работа радиоведущей - это работа на консоли, перед тобой пульт управления, микшеры, несколько микрофонов", - сказала космонавт в ответ на вопрос, пригодился ли опыт работы на радио в космосе.

По словам космонавта, ей постоянно приходилось в режиме реального времени работать с множеством систем управления, микрофоном, говорить в эфире что-то интересное в определенное время. "Чувство времени прививалось уже там. Работа с множеством органов управления и взаимодействие с людьми, своими напарниками по работе. Много граней развивает такой род деятельности. Это чистой воды операторская деятельность", - добавила она.


Полет в космос

Кикина рассказала, что хотела бы взять с собой в космос кошку и мужа.

"Кошку или лучше мужа. Но можно и кошку, и мужа", - сказала Кикина, отвечая на вопрос, кого бы она взяла с собой в космос, если бы была такая возможность.

По словам космонавта, на борту МКС ей не хватало кружки, чтобы пить горячий сладкий чай.


Запахи на МКС

МКС обладает специфичным запахом, как и корабли, которые на нее прибывают, рассказала Кикина.

"Есть особый запах. Можно больше сказать, что приходящие корабли имеют разные запахи, но там всегда присутствует такой оттенок, как после сварки - знаете, как будто горячий металл", - поделилась Кикина.

По ее словам, в зависимости от грузов, которые доставляет корабль, к привычному запаху станции домешиваются другие - пластика или фруктов, или и того и другого сразу. "Это интересное сочетание такое, необычное", - рассказала космонавт.


Управление экскаватором

Кикина рассказала, что хотела бы в будущем научиться управлять экскаватором и полетать на планере. Ее спросили, какой еще техникой она хотела бы научиться управлять.

"Это такой классный вопрос, мне первый раз в жизни его задают", - заметила Кикина. "Это, может быть, покажется странным, но мне хочется научиться работать на экскаваторе, хочется научиться ковшом перемещать землю, чтобы это было красиво, у меня есть такие планы", - сказала она.

Задававший вопрос также предложил космонавту научиться летать на планере, на что Кикина отреагировала положительно: "Я ни разу не летала, это будет интересно. Почему нет?"

Начальный этап реабилитации Кикиной прошел в Космическом центре им. Линдона Джонсона NASA в Хьюстоне (штат Техас). На месте также присутствовали врачи Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. После проведения нагрузочных проб и углубленного медицинского обследования в ЦПК специалисты дадут оценку состояния Кикиной, а также определят тактику дальнейшего восстановления и необходимости нахождения в комплексе предстартовой подготовки и послеполетной реабилитации космонавтов и астронавтов в Звездном городке.

Кикина - первая россиянка, совершившая полет в составе экипажа американского корабля Crew Dragon. Космонавт вернулась на Землю 12 марта 2023 года. Продолжительность ее полета составила 157 суток. 

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