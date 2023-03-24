Военный историк рассказал об использовании Т-62М в рамках спецоперации

Военный историк Кнутов: российские Т-62М способны противостоять танкам Leopard 1 и Leopard 2

Использование ВС РФ танков Т-62М как самоходных артиллерийских установок — оптимальное решение. Они способны противостоять зарубежным танкам Leopard 1 и Leopard 2. Об этом 22 марта сообщил «Известиям» военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

«Это относительно неприхотливый танк, а учитывая, что на сегодняшний день в спецоперации танки используются как самоходная артиллерия, то по большому счету привлечение подобного рода машин обосновано», — сказал он.

Эксперт уточнил, что Т-64М имеет современные ночной и дневной прицел и радиостанцию.

«Этот танк получает начинку оптическую и по средствам связи, близкую к той, что имеет Т-72. Учитывая, что созданы новейшие комплекты динамической защиты, которыми тоже можно оснащать эти танки, то есть закрывать броню специальными плитками. Эта динамическая защита по своим характеристикам позволяет защитить танк примерно на том же уровне, на каком защищен Т-90. Таким образом танк превращается в достаточно серьезное оружие», — сказал он.

Кнутов добавил, что Т-62М по времени выпуска и по боевым характеристикам соответствуют зарубежным Leopard 1 и Leopard 2.

«Привлечение Т-62 как самоходных артиллерийских установок и танков, предназначенных для участия в сражениях непосредственно против бронетехники НАТО, это оптимальное решение. На мой взгляд, танку Т-62М по силам справиться с танками Leopard 1 и Leopard 2», — заключил он.

«Привлечение Т-62 как самоходных артиллерийских установок и танков, предназначенных для участия в сражениях непосредственно против бронетехники НАТО, это оптимальное решение. На мой взгляд, танку Т-62М по силам справиться с танками Leopard 1 и Leopard 2», — заключил он.

Накануне американский журнал Military Watch написал, что танки Т-62М превосходят на поле боя западные танки, поставляемые на Украину. Как утверждает издание, поскольку обновленная версия Т-62 поступила на вооружение в 1980-х годах, его возраст почти такой же, что и у Leopard 2 и Abrams, поставленных Западом Украине, но модернизация, численность, мобильность и наличие осколочных снарядов дают российскому танку значительное преимущество.

17 марта Минобороны РФ сообщило, что экипажи российских танков Т-90М тренируются уничтожать на Украине танки M1 Abrams, Leopard 2 и Challenger 2.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.