Пригожин: ВСУ сосредоточили группировку более 80 тыс. военных вокруг Артемовска

Она находится в Северске, Славянске, Краматорске, Дружковке, Константиновке и Часовом Яре, отметил основатель ЧВК "Вагнер"

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточили группировку в более чем 80 тыс. военных вокруг Артемовска (украинское название - Бахмут). Об этом сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в видеоинтервью, опубликованном в четверг в Telegram-канале его пресс-службы.

"На сегодняшний день противник сосредоточил группировку в 80 с лишним тысяч [человек] вокруг Бахмута. Эта группировка находится в Северске, в Славянске, в Краматорске, Дружковке, Константиновке и Часовом Яре", - сказал Пригожин.