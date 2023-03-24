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ТАСС

Пригожин: ВСУ сосредоточили группировку более 80 тыс. военных вокруг Артемовска

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Евгений Пригожин
Евгений Пригожин.
Источник изображения: Пресс-служба компании "Конкорд"/ ТАСС

Она находится в Северске, Славянске, Краматорске, Дружковке, Константиновке и Часовом Яре, отметил основатель ЧВК "Вагнер"

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточили группировку в более чем 80 тыс. военных вокруг Артемовска (украинское название - Бахмут). Об этом сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в видеоинтервью, опубликованном в четверг в Telegram-канале его пресс-службы.

"На сегодняшний день противник сосредоточил группировку в 80 с лишним тысяч [человек] вокруг Бахмута. Эта группировка находится в Северске, в Славянске, в Краматорске, Дружковке, Константиновке и Часовом Яре", - сказал Пригожин. 

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Страны
Украина
Проекты
ЧВК
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