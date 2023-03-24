Бельгия передаст автомобильную технику ВС Украины

ЦАМТО, 23 марта. Бельгия в ближайшие недели планирует поставить Украине 230 ед. военной техники (грузовики Volvo N10 и бронеавтомобили LMV "Линкс" с колесной формулой 4x4).

Это подтверждает информация, опубликованная газетой De Standaard на следующий день после состоявшегося 15 марта заседания контактной группы по оказанию военной помощи Украине под руководством США. Бельгийское правительство одобрило поставки 27 января 2023 года.

На вооружении ВС Бельгии с 2007 года было принято 437 ББМ LMV "Линкс" с колесной формулой 4x4, из которых 80 ед. планируется передать ВС Украины. С этого года ВС Бельгии приступают к замене LMV на 322 новые ББМ JLTV в соответствии с подписанным в 2020 году с американской Oshkosh Defense контрактом стоимостью 134,7 млн. евро.

Легкая ББМ LMV разработана Iveco в 1990-х годах. Первые бронемашины были выпущены в 2001 году. После принятия на вооружение ВС Италии под обозначением VTLM "Линкс", компанией были заключены контракты на поставку ББМ ВС Великобритании, Албании, Австрии, Бельгии, Бразилии, Норвегии, России и Испании.

Кроме того, для перевозки войск и грузов Бельгия передаст Украине 150 грузовиков Volvo N10 в разных модификациях, которые с 2020 года постепенно снимаются с вооружения в подразделениях сухопутных войск и медицинской службы. Всего в апреле 1986 года были приобретены 1228 ед. N10 общей стоимостью 3,5 млрд. франков (эквивалент 87,5 млн. евро). Часть техники после капитального ремонта уже отправлена на Украину.

Volvo N10 – это коммерческий грузовой автомобиль, который может применяться в военных целях. Производство началось в 1970-х годах. N10 состоит на вооружении ВС Швеции и Бельгии. N10 оборудован 9,6-литровым дизельным двигателем Volvo мощностью 275 л.с. Грузоподъемность машины – около 10 т (в зависимости от модификации). В числе вариантов грузовика N10: самосвал, машина с системой обработки грузов, автоцистерна и эвакуационная машина.