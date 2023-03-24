Войти
ТАСС

Мишустин рассказал о мерах по поддержке военных

181
0
0
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Астафьев

Премьер-министр РФ отнес к таким мерам зачисления в двойном размере при назначении страховой пенсии, программы медицинской реабилитации и психологической помощи, лечение в военно-медицинских организациях и условия для сохранения доходов от бизнеса мобилизованными гражданами

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Российские власти в 2022 году утвердили целый комплекс мер, чтобы поддержать участников специальной военной операции (СВО) и их семьи. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг, выступая с ежегодным отчетом в Госдуме.

"Мы сформировали целый комплекс мер для поддержки граждан, призванных на службу, а также их родных. Чтобы сохранить предоставляемые семьям социальные выплаты, при расчете нуждаемости теперь не учитываются доходы мобилизованного. Их дети получили преференции при зачислении в сады и школы, путевки в оздоровительные лагеря, а также специальную квоту на обучение за счет средств федерального бюджета по направлениям бакалавриата и специалитета", - перечислил принятые решения глава кабмина.

Для самих служащих, продолжил он, все время участия в СВО засчитывается в двойном размере при назначении страховой пенсии. Предусмотрены программы медицинской реабилитации и психологической помощи, лечение в военно-медицинских организациях.

Также, по словам Мишустина, важно было обеспечить мобилизованным гражданам условия для сохранения их доходов от бизнеса - они могут оставаться собственниками своего дела. Для предпринимателей, призванных на военную службу, продлены сроки уплаты налогов, страховых взносов, других обязательных платежей, представления деклараций и отчетности. Они смогли оформить кредитные каникулы и отсрочку по аренде. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Похожие новости
23.10.2009
Время «морской России»
21.04.2009
Комиссия по ОПК одобрила выделение кредитов 50 предприятиям на 100 млрд. руб. - Минфин РФ
30.10.2008
Банкомат Калашникова. Россия намерена помочь своей экономике валютными поступлениями от торговли оружием
14.05.2008
Вертолёты полетели в Китай
02.11.2007
Страхование гособоронзаказа как инструмент эффективного управления рисками при реализации программ ВиВТ
14.05.2007
Путеводитель по армии
10.10.2006
Планы ВВС США по парку боевых самолетов на ближайшее будущее
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.03 02:46
  • 46815
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.03 00:41
  • 8
Чешский генерал о возможностях России: у нее еще много чего припасено
  • 23.03 19:08
  • 1
Минпромторг: самолет "Байкал" начнет выполнять коммерческие рейсы и перевозить грузы
  • 23.03 18:08
  • 1
"Окружение или есть, или его нет". Что не так с терминологией "военных аналитиков"
  • 23.03 17:55
  • 23
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 23.03 17:49
  • 3
Против беспилотников Украины поможет «воздушная ПВО»
  • 23.03 17:04
  • 2
МИД РФ предупредил Лондон о последствиях поставок боеприпасов с обедненным ураном Киеву
  • 23.03 13:33
  • 1
Шойгу заявил, что модернизация системы ПРО Москвы будет завершена в 2023 году
  • 23.03 11:30
  • 1
Шойгу рассказал об усилении войск истребителями Су-57
  • 23.03 08:34
  • 1
В США объяснили «ненужность» авианосцев России
  • 23.03 08:25
  • 1
Морские дроны в Севастополе сбили военнослужащие-девушки, заявил Шойгу
  • 23.03 07:06
  • 1
Шойгу рассказал о завершении модернизации системы ПРО Москвы
  • 23.03 01:04
  • 1
Песков не стал задолго анонсировать военные совещания с участием Путина
  • 23.03 01:03
  • 1
Обстановка на Дальнем Востоке остается сложной, заявил Шойгу
  • 22.03 17:08
  • 2426
Как насчёт юмористического раздела?