Мишустин рассказал о мерах по поддержке военных

Премьер-министр РФ отнес к таким мерам зачисления в двойном размере при назначении страховой пенсии, программы медицинской реабилитации и психологической помощи, лечение в военно-медицинских организациях и условия для сохранения доходов от бизнеса мобилизованными гражданами

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Российские власти в 2022 году утвердили целый комплекс мер, чтобы поддержать участников специальной военной операции (СВО) и их семьи. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг, выступая с ежегодным отчетом в Госдуме.

"Мы сформировали целый комплекс мер для поддержки граждан, призванных на службу, а также их родных. Чтобы сохранить предоставляемые семьям социальные выплаты, при расчете нуждаемости теперь не учитываются доходы мобилизованного. Их дети получили преференции при зачислении в сады и школы, путевки в оздоровительные лагеря, а также специальную квоту на обучение за счет средств федерального бюджета по направлениям бакалавриата и специалитета", - перечислил принятые решения глава кабмина.

Для самих служащих, продолжил он, все время участия в СВО засчитывается в двойном размере при назначении страховой пенсии. Предусмотрены программы медицинской реабилитации и психологической помощи, лечение в военно-медицинских организациях.

Также, по словам Мишустина, важно было обеспечить мобилизованным гражданам условия для сохранения их доходов от бизнеса - они могут оставаться собственниками своего дела. Для предпринимателей, призванных на военную службу, продлены сроки уплаты налогов, страховых взносов, других обязательных платежей, представления деклараций и отчетности. Они смогли оформить кредитные каникулы и отсрочку по аренде.