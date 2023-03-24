На "Курганмашзаводе" сообщили о готовности выпускать роботизированные БМП

Управлять такими машинами можно дистанционно

ТАСС, 23 марта. ПАО "Курганмашзавод", единственное в России предприятие, выпускающее боевые машины пехоты (БМП), готов начать серийное производство роботизированных машин со встроенным комплексом для удаленного управления. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе завода.

"Курганмашзавод" готов начать изготавливать роботизированные БМП", - сообщили в пресс-службе.

На предприятии также уточнили, что ранее "Курганмашзавод" совместно с АО "ВНИИ "Сигнал" (оба в составе АО "НПО "Высокоточные комплексы" входят в госкорпорацию "Ростех") создали БМП со встроенным в корпус машины и боевое отделение комплектом оборудования, позволяющим роботизировать функции механика-водителя и стрелка - управлять такой БМП можно дистанционно. Образец роботизированной БМП-3 "Синица" впервые был представлен на международном военно-техническом форуме "Армия-2022".

"Курганмашзавод" - крупнейшее предприятие Курганской области, один из лидеров военно-промышленного комплекса России и единственное в стране предприятие, выпускающее боевые машины пехоты, стоящие на вооружении армий десятков стран мира.