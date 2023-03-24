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ИноСМИ

Британцы решили "наградить" украинцев лейкемией и онкологией

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Противотанковые мины и невзорвавшиеся боеприпасы рядом с городом Аскеран в Нагорном Карабахе
Противотанковые мины и невзорвавшиеся боеприпасы рядом с городом Аскеран в Нагорном Карабахе.
Источник изображения: © Фото : Meinrad Schade

Exxpress: рак и лейкемия ждут украинцев после использования снарядов с обедненным ураном

Обещание Лондона отправить ВСУ боеприпасы с обедненным ураном тревожит даже союзников Зеленского, сообщает австрийская Exxpress. У этого типа бронебойных снарядов плохая репутация. Они провоцируют раковые заболевания. Похоже, "поставщиков" не беспокоит ни жизнь украинцев, ни здоровье их соседей из ЕС.

Великобритания собирается поставить на Украину бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран. Запад уже использовал такие боеприпасы в Ираке и в бывшей Югославии – с катастрофическими последствиями для здоровья людей. Тысячи оказавшихся рядом с зоной применения этих боеприпасов заболели лейкемией и другими смертельными онкологическими недугами.

То, что Великобритания намерена поставить на Украину высокотоксичные бронебойные снаряды с обедненным ураном, вызывает серьезные опасения. Но на Западе это, судя по всему, никого не беспокоит.

И это несмотря на то, что Запад уже дважды активно применял снаряды с обедненным ураном. Это имело место при вторжении в Ирак в 2003 году, в ходе военно-воздушной операции НАТО против сербских формирований в Боснии в 1995 году, а также во время войны в Косово в 1999 году.

В начале 2000-х годов, вскоре после военной интервенции НАТО в бывшей Югославии, все заговорили о так называемом балканском синдроме. Проблема была в том, что использование снарядов, содержащих обедненный уран, сопровождалось возникновением онкологических заболеваний у солдат НАТО.

Так, например, сообщалось, что в итальянской армии от лейкемии умерло как минимум шесть солдат, принимавших участие в боевых действиях в Косово и Боснии. Якобы еще 13 солдат также заболели раком или умерли. И это только в Италии.

Опухоли в мозгу, рак костей, телесные деформации, но прежде всего лейкемия

Вокруг расположенного в пустыне города Басра на юге Ирака весной 2003 года велись яростные бои. Тогдашняя "коалиция желающих" ( 43 государства) пустила в ход против армии Саддама Хусейна от одной до двух тысяч тонн (!) ураносодержащих бронебойных снарядов.

В итоге в окрестностях Басры радиоактивное заражение местности превышало норму в 20 раз. Особенно часто и тяжело заболевали дети, игравшие у разбитых иракских танков.

Число онкологических заболеваний после 2003 года резко возросло. Опухоли мозга, рак костей, телесные деформации и, прежде всего, лейкемия стали частыми явлениями. Тысячи детей и взрослых погибли от этих смертельных заболеваний.

Иракский онколог Дженан Галиб Хасан заявила в 2014 году: "До 1990 года мы регистрировали приблизительно 15 новых случаев лейкемии в год. После войны 2003 года это число выросло до 200 в год".

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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