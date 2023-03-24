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ТАСС

В Болгарии выразили готовность производить снаряды для Украины

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Президент Болгарии Румен Радев
Президент Болгарии Румен Радев.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

Президент Румен Радев призвал новый парламент, который будет избран 2 апреля, поставить на первое место задачу по повышению оборонительных возможностей страны и модернизации армии

БРЮССЕЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Болгария не принимает участия в сделке по поставке снарядов на Украину, но работает с Еврокомиссией над запуском производства на своих предприятиях боеприпасов натовского образца. Об этом заявил в четверг президент Болгарии Румен Радев по прибытии на саммит ЕС.

"Болгария работает с Еврокомиссией, чтобы в нашу оборонную промышленность были сделаны серьезные инвестиции, чтобы возможности наших предприятий по выпуску различных вооружений были расширены. Мы хотим внедрить технологии по производству 155 мм снарядов по натовским стандартам, что станет важным шагом для модернизации нашей армии, но мы не участвуем в сделке по совместной доставке снарядов Украине", - сообщил Радев.

Отвечая на вопросы, президент Болгарии призвал новый парламент, который будет избран 2 апреля, поставить на первое место задачу по повышению оборонительных возможностей страны и модернизации армии. По его словам, если болгарский парламент "примет решение о поставке оружия Украине, то он также должен и сформировать правительство, которое возьмет на себя политическую ответственность за это". 

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Страны
Болгария
Украина
Проекты
Евросоюз
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