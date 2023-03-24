Шольц заявил о необходимости обеспечить продолжение экспорта зерновых с Украины

Канцлер Германии также отметил, что по вопросам поддержки Киева ЕС "действует едино и солидарно"

БРЮССЕЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Экспорт зерновых с Украины должен быть продолжен во что бы то ни стало. Об этом заявил в четверг в Брюсселе канцлер Германии Олаф Шольц по прибытии на саммит Евросоюза.

"Важно, чтобы экспорт зерновых с Украины мог быть неизменно продолжен", - сказал он.

По словам главы германского кабмина, по вопросам поддержки Киева ЕС "действует едино и солидарно". "Мы подготовились к тому, чтобы поддерживать Украину столько, сколько фактически потребуется", - добавил канцлер. Россия, по его словам, "утратила много поддержки в мире".

"Ясно, что есть один путь, который может обеспечить мир [на Украине], - если Россия отведет войска", - утверждал Шольц.