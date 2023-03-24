Союзники США уже начали прятаться в кусты

Asia Times: союзники США уже начали отворачиваться от них, на очереди – НАТО

Как долго европейские и азиатские союзники Америки будут с ней заодно? – интересуется автор статьи в Asia Times. США слабы как никогда. Саудовская Аравия и Тайвань уже начали двигаться в сторону от них. А расширение НАТО точно расшатает Европу и весь мир.

Стивен Брайен (Stephen Bryen)

Хотя может показаться, что на Украине Соединенные Штаты проявляют жесткость и силу, на самом деле все наоборот. США не только демонстрируют невероятную слабость, но и носят ее, словно шеврон.

Начнем с Украины. США приложили все усилия, чтобы помочь Украине одержать победу над русскими.

Администрация добивается этого по двум причинам: показать, что Байден не хлюпик и не даст деру, как недавно в Афганистане (а на фоне 20-летней годовщины войны в Ираке еще и как его предшественник Обама, выведший американские войска), и что он намерен "усилить" НАТО, разместив войска альянса на Украине.

Желание не казаться слабаком очевидно и в дополнительных комментариях не нуждается. Но надо отметить, что вашингтонские элиты купились на легенду, будто Украина — это сияющая демократия и достойна нашей защиты. При этом США подорвали свободную политику Украины и разожгли восстание против должным образом избранного правительства.

Точно так же США умалчивают и о политических репрессиях на Украине, расправе над политическими оппонентами и полном захвате всех СМИ в стране. Кроме того, Украина жестоко обращается с русскоязычными, по сути выдавливая их из страны.

Последним же этапом на пути репрессий стали нападки Зеленского на Русскую православную церковь — так, недавно власти закрыли старинный монастырь и изгнали оттуда православных монахов. Чтобы осчастливить Вашингтон, Зеленский притворяется, что борется с продажными чиновниками, ведь его страна печально известна своей коррупцией (причем как при прежнем советском руководстве, так и при уже украинских режимах).

Но, как нетрудно догадаться, расширение НАТО для США и других членов альянса — это головная боль. Раздвигать границы альянса на тысячи километров при прежнем военном потенциале — сущая катастрофа.

Более того, расширение НАТО расшатает Европу и весь мир, усугубив напряженность на континенте между двумя крупными ядерными державами — США и Россией. Точными подсчетами никто толком не занимался, но НАТО буквально утыкано целями — и это опасно.

Сейчас ни у США, ни у их партнеров по НАТО (младших, надо заметить) нет сил защищать территорию альянса даже с включением Финляндии и Швеции. А уж если прибавить к ним еще и Украину, ситуация становится еще более рискованной.

По сути чуть ли не главным достижением Байдена и его друзей в Европе стали колоссальные санкции против России. Москва лишилась статуса торгового, коммерческого и ресурсного партнера Европы, а это означает, что русским отныне нечего защищать в Европе с помощью инвестиций, поставок и торговых соглашений.

Еще важнее то, что Россия переориентировала экономику на Китай и Индию, совокупное население которых превышает 2,2 миллиарда человек (плюс 150 миллионов в самой России). Россия сильна сырьем, в том числе природным газом и нефтью, ключевыми полезными ископаемыми (например, титаном), сельским хозяйством (особенно пшеницей), и военными технологиями (особенно ракетами и атомной энергетикой). Чего у России нет, так это полупроводниковых технологий — зато они есть у Китая.

Второе важное последствие санкций США и ЕС – это то, что стратегическое партнерство России с Китаем уже окрепло и будет лишь шириться. Это вызов Америке, которая привыкла считать себя мировым гегемоном, единственной сверхдержавой. Как бы сомнительно это ни было, эта мысль крепко встроена в умы вашингтонских политиков. И засела там вопреки всему.

На недавней встрече бывших высокопоставленных военных чиновников почти все изъявили желание направить еще больше оружия Украине — а возможно, и силам НАТО. Это мышление — прекрасный пример непонимания объективной стратегической позиции США, "заидеологизованности" и близорукости.

И вот первый побочный продукт: саудовско-иранская сделка — государства восстановили дипломатические отношения при посредничестве Китая. Всех масштабов сделки между Ираном и Саудовской Аравией мы еще не представляем, но отчасти она наверняка носит экономический характер, и помощь Эр-Рияда Тегерану в восстановлении экономики будет иметь решающее значение для выживания иранского режима.

Кроме того, саудовцы согласились свернуть антииранскую пропаганду, а иранцы — если не прекратить, то хотя бы затормозить оружейные поставки йеменским хуситам, а, возможно, и подтолкнуть их к мирным переговорам. Практически мгновенно статус Ирана в регионе снова окреп.

Вишенкой в торте стала встреча в аэропорту Бен-Гурион министра обороны США Ллойда Остина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Остин подтвердил, что США "никогда не позволят Ирану обзавестись ядерным оружием", однако никаких конкретных обязательств на себя не взял и, согласно неофициальным сообщениям о встрече, сообщил Нетаньяху, что никаких атак на ядерные объекты Ирана США не поддержат — это серьезный удар по безопасности Израиля.

Почему именно Остин отступил, неизвестно. Возможно американские гарантии Израилю недействительны, поскольку ничем не подкреплены. Возможно и то, что США слабы как никогда прежде, и никакие военные действия на Ближнем Востоке недопустимы в принципе — из-за Украины.

Саудовцы, разумеется, сделали ровно то, что на их месте сделала бы любая другая страна, когда главный противник сдаёт назад. В итоге саудовский курс едва ли сулит мир и безопасность региону Персидского залива — особенно, если Иран создаст надежные ядерные силы и начнет запугивать соседей.

Наконец, по некоторым признакам, Тайвань ищет способ удовлетворить Пекин, поскольку тот собирает силы вокруг острова, а помощь США может и не прийти. Бывший президент Тайваня Ма Инцзю из националистической партии "Гоминьдан", которую некогда возглавлял сам Чан Кайши, отправится в Китай — это будет первым визитом на материк бывшего президента Тайваня с 1949 года.

Пусть "Гоминьдан" и не правящая партия на Тайване, визит Ма все же имеет большое значение. Он встретится с тайваньскими чиновниками перед прибытием в Китай и по окончании визита.

Очевидно, что это не просто сентиментальное путешествие, чтобы повидать престарелых родственников и посетить семейные реликвии: он практически наверняка будет передавать сообщения в обе стороны.

Между тем, вопреки помпезной американской риторике ключевое вооружение на Тайвань не доставляется, либо потому, что у нас его попросту нет, либо потому, что так распорядилась администрация Байдена. Вопиющий тому пример — поставка новых F-16 с задержками от двух до пяти лет. Администрация уверяет, что это производственная заминка и не более того.

Но тайваньские чиновники этому оправданию не поверят — по крайней мере, не должны. Тайвань уже недополучил оружия на сумму 14 миллиардов долларов. Вряд ли лидеры острова этому рады — не говоря уже о безопасности.

Ма Инцзю встретился с верховным лидером материкового Китая Си Цзиньпином еще в ноябре 2015 года. Если вкратце: вот что бывает, когда союзники и друзья видят признаки надвигающегося краха. Как скоро начнут разбегаться и страны НАТО?