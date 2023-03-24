Мишустин: ставка по аренде жилья для работников ОПК будет существенно ниже рыночной

Премьер-министр пояснил, что речь идет о городах, которые считаются оборонными, индустриальными и научно-исследовательскими центрами

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Российские власти запустят программу, которая позволит сотрудникам предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) арендовать жилье на льготных условиях. Ставка для них будет существенно ниже рыночной, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в четверг с ежегодным отчетом в Госдуме.

"В послании Федеральному собранию президент поручил запустить специальную программу льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК. Ставка для них будет существенно ниже рыночной, так как значительную часть платы возьмет на себя государство", - указал глава кабмина.

Он пояснил, что речь идет о городах, которые считаются оборонными, индустриальными и научно-исследовательскими центрами.