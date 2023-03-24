Войти
ТАСС

Мишустин: ставка по аренде жилья для работников ОПК будет существенно ниже рыночной

165
0
0
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Источник изображения: Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

Премьер-министр пояснил, что речь идет о городах, которые считаются оборонными, индустриальными и научно-исследовательскими центрами

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Российские власти запустят программу, которая позволит сотрудникам предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) арендовать жилье на льготных условиях. Ставка для них будет существенно ниже рыночной, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в четверг с ежегодным отчетом в Госдуме.

"В послании Федеральному собранию президент поручил запустить специальную программу льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК. Ставка для них будет существенно ниже рыночной, так как значительную часть платы возьмет на себя государство", - указал глава кабмина.

Он пояснил, что речь идет о городах, которые считаются оборонными, индустриальными и научно-исследовательскими центрами. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОПК АО
Похожие новости
02.01.2023
Военный эксперт раскрыл детали новой тактики ВС РФ на Украине
16.03.2016
В рамках форума «АРМИЯ-2016» запланирована выставка «Интеллектуальные промышленные технологии»
17.11.2015
"Булаву" наконец-то научили летать
17.11.2015
Поставщики бронетехники в 2015 году получат 130 комплексов радиосвязи
11.12.2012
Россия готовится к войне?
02.07.2010
"Северная верфь" не выплатит дивиденды по итогам 2009 года
21.04.2009
Комиссия по ОПК одобрила выделение кредитов 50 предприятиям на 100 млрд. руб. - Минфин РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.03 02:46
  • 46815
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.03 00:41
  • 8
Чешский генерал о возможностях России: у нее еще много чего припасено
  • 23.03 19:08
  • 1
Минпромторг: самолет "Байкал" начнет выполнять коммерческие рейсы и перевозить грузы
  • 23.03 18:08
  • 1
"Окружение или есть, или его нет". Что не так с терминологией "военных аналитиков"
  • 23.03 17:55
  • 23
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 23.03 17:49
  • 3
Против беспилотников Украины поможет «воздушная ПВО»
  • 23.03 17:04
  • 2
МИД РФ предупредил Лондон о последствиях поставок боеприпасов с обедненным ураном Киеву
  • 23.03 13:33
  • 1
Шойгу заявил, что модернизация системы ПРО Москвы будет завершена в 2023 году
  • 23.03 11:30
  • 1
Шойгу рассказал об усилении войск истребителями Су-57
  • 23.03 08:34
  • 1
В США объяснили «ненужность» авианосцев России
  • 23.03 08:25
  • 1
Морские дроны в Севастополе сбили военнослужащие-девушки, заявил Шойгу
  • 23.03 07:06
  • 1
Шойгу рассказал о завершении модернизации системы ПРО Москвы
  • 23.03 01:04
  • 1
Песков не стал задолго анонсировать военные совещания с участием Путина
  • 23.03 01:03
  • 1
Обстановка на Дальнем Востоке остается сложной, заявил Шойгу
  • 22.03 17:08
  • 2426
Как насчёт юмористического раздела?