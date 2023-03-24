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Интерфакс-АВН

Премьер Финляндии обещает помогать Швеции вступить в НАТО

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Премьер-министр Финляндии Санна Марин и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон
Премьер-министр Финляндии Санна Марин и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.
Источник изображения: Vesa Moilanen/AP/ТАСС

Брюссель. 23 марта. ИНТЕРФАКС - В Финляндии рассчитывают на быстрое вступление в НАТО и в дальнейшем будут готовы помогать Швеции тоже вступить в альянс, заявила в четверг премьер Финляндии Санна Марин.

"Мы надеемся вступить в НАТО в недалеком будущем", - сказала она журналистам перед саммитом ЕС в Брюсселе. Марин напомнила, что в скором времени парламенты Турции и Венгрии намерены проголосовать по ратификации вступления Финляндии в НАТО. Остальные страны-члены альянса уже завершили процесс ратификации финской кандидатуры.

"Швеция тоже выполнила все требования для вступления в НАТО", - добавила премьер Финляндии.

"Мы будем помогать Швеции быстрее вступить в НАТО", - сказала она.

Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти скандинавские страны станут членами НАТО, как только все государства организации ратифицируют протоколы о вступлении.

В настоящее время из 30 стран НАТО только Турция и Венгрия не ратифицировали членство Швеции и Финляндии. В Венгрии планируют завершить этот процесс для Финляндии позже в марте.

Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от обеих стран объявить террористическими курдские организации и выдать ей лиц, обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

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Страны
Венгрия
Турция
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
Евросоюз
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