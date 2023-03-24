США должны пойти на "спасительное унижение" на Украине

Asia Times: в США призвали Украину к немедленному прекращению огня

Ведущие американские эксперты по внешней политике пришли к выводу, что никакие усилия коллективного Запада не позволят Украине победить в конфликте, пишет Asia Times. В сложившейся ситуации немедленное прекращение огня станет хоть и унизительным, но лучшим вариантом для США.

На недавней закрытой конференции ведущие эксперты по внешней политике США пришли к выводу, что Украина рискует проиграть, несмотря на все усилия Запада

Мрачную оценку перспектив Украины в конфликте с Россией недавно высказали участники встречи бывших высокопоставленных американских солдат, сотрудников разведки и ученых, служивших при администрациях от Рейгана до Трампа. Один из выступавших утверждал, что ввиду нехватки обученного персонала и боеприпасов президент Украины Владимир Зеленский мог бы рассмотреть китайский мирный план, особенно после успешного посредничества Пекина в ирано-саудовском споре.

Несколько десятков участников, многие из которых раньше занимали высокие должности в правительственном аппарате, встретились по правилам Чатем-Хаус, которые запрещают ссылки на конкретных участников, но позволяют свободно использовать всю информацию из обсуждений. В подавляющем большинстве присутствовавшие поддержали дальнейшие поставки оружия Украине. Один известный аналитик для восполнения ее тающего резерва обученного персонала предложил сформировать “иностранный легион”.

Большинство участников высказались в пользу того, чтобы пойти ва-банк ради абсолютной победы над Россией. Никто не упомянул сомнений, высказанных бывшим президентом Дональдом Трампом по поводу риска ядерной эскалации. Вопросу о перерастании российско-украинского конфликта в более широкий внимания не уделили вовсе. Зато имело место разочарование, что Украине, похоже, не удастся победить, даже если Запад приложит максимум усилий и рискнет эскалацией.

Не стóит удивляться, сказал один из ведущих в конце заседания, если президент Украины Зеленский примет мирный план Китая. Никто на Западе не ожидал, что Китай выступит посредником между Саудовской Аравией и Ираном. Его мирный план для Украины отклонил Вашингтон, но не Зеленский. Россия сохранила бы за собой Азовское море и бóльшую часть Донбасса — в конце концов у Украины заканчиваются людские ресурсы и боеприпасы. Американцам не нужно недооценивать искушенность Китая и считать его инициативы “примитивными”, добавил эксперт.

Представитель Совета национальной безопасности отмахнулся от китайского плана с призывом к немедленному прекращению огня, отметив, что тогда с захваченных территорий Россия уже не уйдет. По словам одного эксперта, который много месяцев провел на Украине, та понесла на две трети больше потерь, чем Россия, и менее способна такое выдержать.

Вся та армия, которую НАТО обучала в период с 2014 по 2022 год в рамках подготовки к противостоянию России, погибла, и теперь в бой приходится бросать новобранцев после трехнедельного курса подготовки. Дело не в дефиците живой силы на Украине, а в ухудшении качества ее вооруженных сил, будь то рядовые или офицеры. Если начнутся вливания в состав ВС рабочей силы, рухнут критические компоненты гражданской экономики. Этот же эксперт оценил “безвозвратные” потери Украины (убитыми или серьезно ранеными) в 120 тысяч человек.

Другие опытные американские аналитики делают аналогичный стратегический вывод: Россия выиграет конфликт на истощение благодаря размерам своей армии. Один украинский батальон в январе потерял 600 человек, получил еще 700, а в феврале потерял 800 — 60% потерь за два месяца. Перспективы прорыва для выхода из тупика по всей линии соприкосновения невелики, а поскольку весеннее наступление ВСУ стало одним из наиболее ожидаемых маневров во всей военной истории, у России было достаточно времени для подготовки оборонительных позиций. По мнению одного специалиста, чтобы переломить ситуацию, Украине понадобится 650 современных боевых танков и 1000 бронетранспортеров.

Другой бывший высокопоставленный американский командующий утверждал, что США должны отправить Киеву 1000 танков AbramsM1, хоть и не объяснил, откуда их взять. Украина должна получить оружие, способное уничтожать цели в российском тылу, добавил он, а США пора “избавиться от искусственной границы, из-за которой Украина не может нанести удар по России. Россия — это часть поля боя”. Ему возразили, что у Америки есть политические ограничения на помощь Украине: если нельзя предоставить большие объемы помощи через два года, лучше вообще перестать этим заниматься.

Аналитик-консультант по внешней политике при министерстве обороны США, отметил, что Путин имеет возможность призвать из запаса 1,7 миллиона человек, если придется. “Топить российские корабли в Черном море и уничтожать цели на территории России, может, и забавно, — сказал он, — но это не ослабляет давления на Украину, а напоминает Гражданскую войну в Америке. Юг сражался эффективнее, но Север имел подавляющее преимущество в живой силе и боеприпасах. К 1865 году у Юга просто не было достаточного для защиты Ричмонда количества солдат.” Он предложил создать международную армию добровольцев для борьбы на стороне Украины.

Бывший высокопоставленный внешнеполитический деятель предложил Соединенным Штатам пригрозить Китаю санкциями с целью ограничения его поддержки России. В отношении последней рестрикции не сработали, но Китай — совсем другое дело, ведь он более интегрирован в мировую экономическую систему, нежели Россия. В Китае фиксируется много антироссийских настроений, добавил он, и китайский народ вряд ли спокойно смирится с трудностями ради помощи Москве. Украина и Китай, добавил он, “имеют прочные партнерские отношения, насчитывающие десятилетия”.

Я волен опубликовать и то, что сказал в своем собственном выступлении. Конфликт на Украине запустил процесс глобальной перестройки, включая соглашение между Китаем, Ираном и Саудовской Аравией. Проанализировав ошибки американцев на Украине, саудовцы пришли к выводу, что Америка не станет вторгаться на земли Ближнего Востока, и ищут новых друзей. Турция процветает как торговый посредник между Китаем и Россией, налаживает отношения со странами Персидского залива и Израилем. Индия, наш возможный союзник в борьбе с КНР, стала крупнейшим покупателем российской нефти и значительно расширила торговлю с Пекином, на долю которого в настоящее время приходится 30% ее импорта без учета нефтепродуктов.

Недооценивая Россию, Соединенные Штаты катастрофически быстро теряют влияние. Их промышленных мощностей недостаточно для поставки Украине артиллерийских боеприпасов, и лучшим вариантом было бы немедленное прекращение огня, заявил я. Да, это унижение для США, но унижение спасительное. В 1970-х Вьетнам оказал нам услугу, унизив до того, как это сделала Россия. Разгром во Вьетнаме способствовал полному переосмыслению оборонной стратегии и окончательной победе США в холодной войне. Таким образом, унижая Америку сейчас, Путин, вероятно, оказывает ей услугу.