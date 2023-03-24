Специалисты разработали аппаратуру для аварийной защиты ракетных двигателей

По данным пресс-службы, работа датчика основана на контроле аварийного угасания пламени в факеле и служебных каналах двигателя

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Специалисты Научно-производственного объединения измерительной техники (НПО ИТ, входит в холдинг "Российские космические системы" госкорпорации "Роскосмос") разработали новую датчиковую аппаратуру для аварийной защиты ракетных двигателей, сообщили в пресс-службе "Российских космических систем" в четверг.

"Предложенная специалистами нашей компании научно-техническая идея обеспечивает надежное решение актуальной отраслевой задачи безаварийной работы ракетных двигателей во время испытаний и эксплуатации. К разработке уже проявлен интерес со стороны ряда ведущих отраслевых предприятий-разработчиков и производителей ЖРД (жидкостных ракетных двигателей - прим. ТАСС) и их агрегатов", - приводятся в сообщении слова гендиректора НПО ИТ Владимира Артемьева.

Как сообщили в пресс-службе, работа датчика основана на контроле аварийного угасания пламени в факеле и служебных каналах двигателя и может быть использована при разработке средств аварийной защиты кислородно-водородных жидкостных ракетных двигателей.

Аппаратура будет представлена на 26 Международном салоне "Архимед-2023", который пройдет 28-30 марта в Москве.