В тендере ВМС Перу по закупке трех патрульных кораблей принимают участие шесть компаний

ЦАМТО, 23 марта. В тендере ВМС Перу, предусматривающего приобретение трех патрульных кораблей океанской зоны OPV (Offshore Patrol Vessel) водоизмещением от 1500 до 2200 т, принимают участие шесть компаний.

Как сообщает Defensa.com, проект, начатый в середине 2020 года, имеет полное название "Расширение возможностей для проведения операций береговой охраны с патрульными катерами типа OPV в морской зоне и зоне ответственности SAR (поиск и спасание)".

Обоснованием для начала реализации проекта стали участившиеся случаи незаконного входа в исключительную экономическую зону (ИЭЗ) страны иностранных рыболовных судов.

Предполагаемые инвестиции ожидаются в размере около 85 млн. долл. за единицу. Новые суда планируется построить на верфях Servicio Industrial de la Marina (SIMA-Peru), где будет создано около 1800 рабочих мест, а косвенно проект принесет выгоду значительному количеству малых и средних компаний. Проект также позволит SIMA модернизировать высокотехнологичное строительное оборудование и получить новые компетенции.

Длина нового корабля составит (согласно требованиям) от 80 до 100 м, ширина – от 10 до 14 м, осадка – не более 6,5 м. Судно будет оснащено двигательной установкой типа CODAD (комбинированный дизель и дизель) или CODAG (комбинированный дизель и газ), обеспечивающую скорость на экономном ходу 12 узлов и максимальную – 20 узлов с дальностью перехода в 6000 морских миль и автономностью 30 суток. Судно должно обеспечивать транспортировку двух 20-футовых контейнеров, двух надувных лодок с жестким корпусом RHIB, иметь летную палубу и ангар для размещения одного вертолета AB-412SP. Экипаж – 70 человек, вооружение – одна ДУМВ с 30-мм автоматической пушкой и два 12,7-мм пулемета.

По информации Defensa.com, первым претендентом в конкурсе является немецкая NVL Group с патрульным кораблем OPV-80, который строится для ВМС Австралии в количестве 12 ед. Длина корабля составляет 80 м, ширина – 13 м, осадка – 4 м, водоизмещение – 1760 т дальность хода – 4000 морских миль. Вооружение: ДУМВ с 25-мм пушкой, АУ калибра 40-мм, 12,7-мм пулемет.

Немецкая Fassmer предложила вариант OPV-80 MK II, который уже принят на вооружение ВМС Колумбии и Чили. Водоизмещение судна зависит от версии и составляет от 1723 до 1800 т. Суда оснащены двумя двигателями Wartsila 12V26 мощностью 4800 л.с., которые обеспечивают максимальную скорость 25 узлов. Дальность хода – 8000 морских миль, экипаж варьируется от 60 до 64 человек, плюс 30 пассажиров. Вооружение включает, в зависимости от версии: от 40-мм до 76,6-мм АУ, ДУМВ с 12,7-мм пулеметом.

Южнокорейская Hyundai Heavy Industries предлагает корабль HDP-2200, заказанный также ВМС Филиппин в количестве 6 ед. Судно имеет длину 94,4 м, ширину – 14,3, осадку – 3,7м, водоизмещение – около 2450 т при полной загрузке, дальность хода – 5500 морских миль на скорости 22 узла. Вооружение: 30-мм АУ и две ДУМВ с 12,7-мм пулеметами.

Испанская Navantia предлагает проект Avante 2200, который может быть сконфигурирован как патрульный корабль или корвет. На основе этого проекта в 2018 году ВМС Саудовской Аравии заказали 5 корветов класса "Аль-Джубайль". Его полное водоизмещение составляет 2470 т, длина – 98,9 м, ширина – 13,6, осадка – 3,8, дальность хода – 4500 морских миль на скорости 25 узлов. Экипаж составляет 111 человек. Вооружение в зависимости от конфигурации: от одной 30-мм ДУМВ до 76,6-мм АУ, а также 16-ячеечная ПУ ЗУР RIM-161 Evolved SeaSparrow. Возможна интеграция ПУ ПКР RGM-84 Harpoon и ТА с 324-мм торпедами.

Израильская Israel Shipyards предлагает проект Saar S-80, который также может быть сконфигурирован как патрульный корабль или корвет в зависимости от оперативных потребностей. Длина судна – 80 м, ширина – 11 м, осадка – 3235 мм, водоизмещение – около 1000 т. Максимальная скорость превышает 28 узлов, крейсерская – 14 узлов.

Голландская Damen предлагает корабль OPV-2200 водоизмещением около 1915 т, длиной 91,2 м, шириной 14 м и осадкой 3,97 м. Четыре дизельных двигателя Caterpillar 3516E позволяют развивать скорость до 22 узлов. Дальность хода – 2500 морских миль. Экипаж состоит из 12 офицеров и 67 моряков.