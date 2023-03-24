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РИА Новости

Эксперт рассказал о стратегии США в Черном море

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Вид на Балаклавскую бухту
Вид на Балаклавскую бухту.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Эксперт Васильев: стратегия США направлена на взятие Киевом контроля над Крымом

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Стратегия США по Черному морю будет направлена на взятие Киевом контроля над Крымом, а в случае утраты Украиной всего черноморского побережья - на то, чтобы американское присутствие в регионе сохранялось, но все это потребует годы и значительных военных и экономических ресурсов, считает научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что администрация уже до июня намерена разработать стратегию по Черному морю. Разрабатывая документ, США исходят из того, что три государства черноморского побережья являются членами НАТО, а Украина - дружественной США страной.

"Этого шага вполне можно было ожидать после истории с беспилотником. США проанализировали эту ситуацию и чисто по-американски пришли к выводу, что страдает логистика для того, чтобы подобного рода полеты осуществлялись без инцидентов и тех последствий, с которыми это произошло", - заявил Васильев РИА Новости.

По его словам, подобная логистика предполагает создание "серьезных опорных пунктов по периметру портов" Черного моря, а также, возможно, наличие авиационных соединений и базирование кораблей ВМС США и других стран НАТО, создание инфраструктуры для разведывательных операций. "Идея связана с тем, чтобы обеспечить присутствие США, стран НАТО в акватории Черного моря, чтобы противостоять России - и с точки зрения противодействия российскому ВМФ и авиации", - считает эксперт.

В целом стратегия будет направлена на то, чтобы Киев взял контроль над Крымом, полагает Васильев. Сил, которыми сегодня располагает сам Киев, а также методы, которыми он пользуется, включая провокации в отношении Крыма, по оценке американцев, недостаточно, сказал он.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.

"Сухопутной части (Черного моря), которую контролирует Киев, для этого явно недостаточно. Очевидно, что НАТО и США должны присутствовать (для этих целей) и в акватории", - считает Васильев.

По его предположению, определенная роль в стратегии будет отведена и Грузии, причем в результате будет создаваться угроза не только для Крыма, но и для побережья Краснодарского края. "Контуры этой стратегии могут растянуться на несколько лет и потребует больших военных и экономических ресурсов", - прогнозирует Васильев.

Само же усиление присутствия США и НАТО в Черном море "в перспективе означает возможность столкновения ВМС и авиации России и НАТО в этом регионе", опасается эксперт.

Если же Украина, наоборот, полностью потеряет черноморское побережье, что США "готовят запасной вариант". "США явно пытаются возможность этой потери компенсировать резким усилением в акватории Черного моря. Если Украина потеряет выход к Черному морю, то присутствие НАТО и Америки сохранится", - отметил эксперт.

Ранее Минобороны России сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, отметили в Минобороны. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.

По заявлению министра обороны РФ Сергея Шойгу, США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт поставками тяжелого вооружения и призывами к Украине захватывать территории РФ, это втягивает страны НАТО в конфликт и может привести к непредсказуемой эскалации.

США, намереваясь продолжать полеты беспилотников над Черным морем, "нарываются" на контрмеры России, никакие полеты не могут поколебать решимость Москвы обеспечивать безопасность страны всеми доступными способами, заявлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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