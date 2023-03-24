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ТАСС

Медведев: танк Т-90М "Прорыв" по техническим характеристикам превосходит Leopard и Abrams

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Танк Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации
Танк Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Замглавы Совбеза отметил его маневренность, скорость и хорошую боевую работу

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев убежден, что российский танк Т-90М "Прорыв" по своим тактико-техническим характеристикам превосходит западные танки Leopard и Abrams. Такое мнение он высказал, отвечая на вопрос ТАСС в интервью российским СМИ и пользователям "ВКонтакте".

"Мы выпускаем очень достойные виды вооружений, военной и специальной техники и средств поражения. Названия известны, могу лишь упомянуть несколько из них. Совершенно очевидно, что, допустим, тот же танк Т-90М "Прорыв" - это наш самый новый танк. Но, на мой взгляд, это сейчас лучший танк в мире. В мире! Он, безусловно, лучше, чем Leopard, чем Challenger, чем Abrams, в том числе и по своим тактико-техническим данным, даже по такому компоненту как масса", - сказал Медведев. Политик отметил его маневренность, скорость и хорошую боевую работу.

Замглавы Совбеза подчеркнул, что в сложившихся условиях "самое главное - выпускать сейчас это все в необходимых объемах". Для этого, по его словам, в России запускаются новые производства. "Да, мы какое-то время назад об этом не думали, но это стало необходимым - запускать новые оружейные производства. Советскому Союзу, напомню, тоже, для того чтобы достигнуть как минимум баланса с гитлеровской Германией в период Великой Отечественной войны, потребовалось несколько лет, это же не сразу произошло - и Т-34 появились, и "Катюши", и прочее", - заметил Медведев.

Говоря о достаточности поставок танковой техники в российские войска, он предложил "прокалькулировать, сколько получит наш противник даже по самым оптимистичным расчетам". "Вот вам и ответ", - сказал он.

Медведев рассказал, что знает, как простимулировать руководство оборонных предприятий работать еще лучше. "Я недавно читал телеграммы Верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина по вопросам оборонно-промышленного комплекса. Вам сейчас рассказывать не буду, чтобы не забегать вперед, хочу зачитать эти телеграммы директорам наших заводов, чтобы взбодрить. Они достойны того, чтобы о них сказать", - поделился он. "Наши враги считали, что наша промышленность захлебнется, то есть мы истратим все - вот бесконечные их разговоры: "Закончились снаряды, закончились танки, закончились ракеты" и так далее", - заключил он. 

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Страны
Германия
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Персоны
Медведев Дмитрий
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