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ЦАМТО

Минобороны Словакии рассчитывает получить выгоду за счет передачи ВиВТ Украине

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Учения НАТО в Словакии в октябре 2022 года. Архивное фото
Учения НАТО в Словакии в октябре 2022 года. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : U.S. Army photo by Spc. Gabriella Sullivan

ЦАМТО, 23 марта. Министр обороны Словакии Ярослав Надь подтвердил, что в качестве части компенсации за передачу ВСУ 13 самолетов МиГ-29 и ЗРК "Куб" США предложили 12 новых ударных вертолетов AH-1Z "Вайпер", наряду с сопутствующим оборудованием, обучением пилотов и техников, а также ПТУР AGM-114 "Хеллфайр-2".

По заявлению министра, предложение является выгодным и значительно повысит оборонительный потенциал Словакии. В настоящее время на вооружении ВС страны ударные вертолеты отсутствуют.

Стоимость предложенных ВиВТ превышает 1 млрд. долл. Из них около 660 млн. долл. будут предоставлены через программу "Иностранное военное финансирование". Таким образом, Словакии потребуется выплатить около 340 млн. долл. в течение 3-4 лет в рамках запланированного оборонного бюджета.

Кроме того, Словакия получит из Европейского фонда мира около 200 млн. евро за передачу МиГ-29 и 50 млн. евро за передачу ЗРК "Куб".

Глава Минобороны указал, что в поставке техники были заинтересованы несколько стран, поэтому решение США о передаче ее Словакии он оценивает крайне положительно. В то же время, этот шаг можно рассматривать и в контексте частичной компенсации за задержку поставок Словакии истребителей F-16.

Стороны будут готовы одобрить межправительственное соглашение по поставке вертолетов после передачи Украине истребителей МиГ-29 и ЗРК "Куб".

Одновременно Я.Надь сообщил о начавшихся на базе Военно-технического испытательного института Загорье (Vojensky technicky skusobny ustav Zahorie – VTSU Zahorie) испытаниях первого танка "Леопард-2A4", поставленного Германией взамен переданных Украине BVP-1.

Испытания проводятся для проверки ТТХ танка, исходя из необходимости принятия его на вооружение ВС Словакии. В ближайшие две недели будут проведены комплексные ходовые испытания. Тестирование должно быть завершено 31 марта 2023 года. Всего в этом году ВС Словакии получат 15 танков "Леопард-2A4".

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Страны
Германия
Словакия
США
Украина
Продукция
AGM-114
AH-1 Cobra
F-16
Leopard-2
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