Дмитрий Медведев: Россия в этом году произведет полторы тысячи танков

ЦАМТО, 23 марта. Россия в этом году произведет 1,5 тыс. танков, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

"Одних танков в этом году мы 1,5 тыс. штук сделаем. Прокалькулируйте, сколько получит наш противник даже по самым оптимистичным расчетам – вот вам и ответ", – сказал Д.Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе "РИА Новости".

При этом Д.Медведев подчеркнул, что российские танки Т-90М лучшие в мире и по своим тактико-техническим данным превосходят западные "Леопард", "Челленджер" и "Абрамс".

По его словам, российский танк Т-90М "маневренный, быстрый и реально очень хорошо работает".