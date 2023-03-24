Первая напечатанная на 3D-принтере ракета не смогла выйти на орбиту

У нее отказал один из двигателей

НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /ТАСС/. Ракета Terran 1, практически полностью созданная с помощью 3D-принтера, была запущена в четверг в США, но не смогла достичь орбиты из-за отказа одного из двигателей. Видеозапись запуска была опубликована в четверг на сайте компании - разработчика ракеты Relativity Space.

Диспетчеры заявили о неисправности двигателя второй ступени ракеты через несколько минут после старта с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Отмечается, что это уже третий испытательный запуск Terran 1.

На сайте Relativity Space отмечается, что 85% Terran 1 было изготовлено на 3D-принтере, в том числе ее девять двигателей. В компании надеются, что в будущем ракета будет состоять на 95% из напечатанных деталей, а также будет пригодна для повторного использования.