Медведев заявил, что Россия произведет в этом году 1,5 тыс. танков

Москва. 23 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Российский военно-промышленный комплекс в текущем году произведет 1500 танков, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Наши враги считали, что наша промышленность захлебнётся, то есть мы истратим всё - вот бесконечные их разговоры: "Закончились снаряды, закончились танки, закончились ракеты" и так далее. Одних танков в этом году мы 1,5 тыс. штук сделаем", - сказал он в интервью российским информагентствам.

"ВПК раскочегарился, работает активно, большинство предприятий (говорю об этом не понаслышке, а потому что езжу по ним) работает в три смены, работает, что называется, с колёс - прямо отдаёт всё в войска, производит самые современные российские виды вооружений, да ещё и в ситуации, когда действительно нас пытаются лишить комплектующих, перекрыть кислород по отдельным направлениям", - заявил Медведев.

По его словам, отечественный ВПК выпускает "очень достойные виды вооружений, военной и специальной техники и средств поражения".

В качестве примера он привел танк Т-90М, "Прорыв", который, по словам Медведева, является лучшим танком в мире и превосходит западные Leopard, Challenger, и Abrams.

"Всё время вспоминают этот самый HIMARS - это вполне достойное оружие, тут ничего нельзя сказать. Но мы обладаем не худшим видом оружия, которое точность и глубину поражения имеет такую же и лучше", - продолжил Медведев.

"Самое главное - выпускать сейчас это всё в необходимых объёмах, и для этого запускаются новые производства. Да, мы какое-то время назад об этом не думали, но это стало необходимым - запускать новые оружейные производства", - сказал зампред Совбеза.