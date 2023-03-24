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ЦАМТО

На Тихоокеанском флоте завершилась научно-практическая конференция

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Флаг ВМФ России
Флаг ВМФ России.
Источник изображения: Алексей Мальгавко / РИА Новости

ЦАМТО, 23 марта. На Тихоокеанском флоте (ТОФ) завершила свою работу V научно-практическая конференция "Перспективы использования инновационных технологий и разработок продукции военного и двойного назначения в интересах ВМФ".

В ходе конференции состоялось более 30 докладов по самым актуальным вопросам в рамках тематики мероприятия, в том числе по универсальным морским роботизированным комплексам, технологиям высокоточного позиционирования подводных объектов на сверхдальних трассах (до 1000 км), разработке методов подводного видения для увеличения эффективности обнаружения объектов и навигации, разработке учебно-тренировочных роботизированных комплексов на базе безэкипажных катеров, многофункциональным беспилотным самолетам морской авиации, направлениям применения комплексов БЛА корабельного базирования в интересах ВМФ, опыту боевого применения БЛА с разносредными робототехническими комплексами и опыту исследования вулканов на о.Матуа.

В рамках тематики разработок продукции двойного назначения внимание участников привлек доклад о перспективах роботизации очистки корпусов кораблей и судов от обрастания, так как данные технологии могут применяться как в отношении военных кораблей, так и судов обеспечения флота.

Особым интересом у офицеров ТОФ и участников конференции в ходе проведения мероприятия пользовалась выставка авиационных беспилотных аппаратов концерна "Калашников".

В последний день мероприятия на итоговом заседании выступил начальник технического управления ТОФ контр-адмирал Владимир Астахов, после чего был подписан и утвержден протокол конференции.

Участниками V научно-практической конференции стали более 130 специалистов, которые представляли порядка 60 различных организаций, в том числе профильные управления и части Тихоокеанского флота, части центрального подчинения, Главное управление научно-исследовательской деятельности Министерства обороны РФ, Дальневосточное отделение Российской академии наук, предприятия ОПК.

Конференция проводилась в зале Военного совета в штабе ТОФ с 21 по 23 марта, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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