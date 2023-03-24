Войти
Военное обозрение

Президент Чехии заявил, что Прага больше не в силах оказывать военную помощь Киеву

171
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Президент Чехии Петр Павел объяснил, почему Прага больше не в силах оказывать военную помощь Киеву. По словам главы чешского государства, до сих пор его страна активно поставляла Украине оружие, однако, это больше не представляется возможным по причине нехватки рабочей силы для наращивания производства боеприпасов. Заявление прозвучало в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

Чехия оказывала серьёзную военную поддержку Украине настолько, насколько у неё на это хватало возможностей, но теперь они исчерпаны

– отметил чешский лидер.

В то же время Павел уточнил, что республика обладает некоторым потенциалом в том, что касается систем ПВО и изготовления боеприпасов, но с производством последних государство столкнулось с проблемами, вызванными дефицитом рабочих.

В этой связи он выступил с предложением о привлечении украинских рабочих с тем, чтобы разрешить эту кризисную ситуацию.

Облегчить положение могли бы рабочие с Украины, что как раз помогло бы нивелировать нехватку рабочих рук

– считает президент.

В ходе беседы с корреспондентом, затронул он и тему одобрения Берлином поставок Киеву немецких танков «Leopard 2», а также поприветствовал решение Словакии и Польши о передаче Украине многоцелевых истребителей МиГ-29. Как утверждает чешский лидер, она всё ещё нуждается в бронетехнике, артиллерии, боеприпасах и средствах ПВО для повышения своих боевых возможностей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Словакия
Украина
Чехия
Продукция
Leopard-2
Похожие новости
13.02.2023
Польша борется за лидерство в ЕС. Но у Европы только один хозяин
24.01.2023
Страны Запада намерены увеличить военную помощь Украине
23.01.2023
"Маховик раскручивается". На что решились в НАТО
05.09.2022
Берлин и Прага согласовали передачу чехам 15 немецких танков Leopard 2A4 за отправленные на Украину Т-72
19.05.2022
Чехия планирует получить немецкие ОБТ "Леопард-2" после передачи Т-72 Украине
10.05.2022
Датские танки Leopard 2A7 держат курс на Польшу
16.10.2008
Мощь НАТО сильно преувеличена
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.03 02:46
  • 46815
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.03 00:41
  • 8
Чешский генерал о возможностях России: у нее еще много чего припасено
  • 23.03 19:08
  • 1
Минпромторг: самолет "Байкал" начнет выполнять коммерческие рейсы и перевозить грузы
  • 23.03 18:08
  • 1
"Окружение или есть, или его нет". Что не так с терминологией "военных аналитиков"
  • 23.03 17:55
  • 23
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 23.03 17:49
  • 3
Против беспилотников Украины поможет «воздушная ПВО»
  • 23.03 17:04
  • 2
МИД РФ предупредил Лондон о последствиях поставок боеприпасов с обедненным ураном Киеву
  • 23.03 13:33
  • 1
Шойгу заявил, что модернизация системы ПРО Москвы будет завершена в 2023 году
  • 23.03 11:30
  • 1
Шойгу рассказал об усилении войск истребителями Су-57
  • 23.03 08:34
  • 1
В США объяснили «ненужность» авианосцев России
  • 23.03 08:25
  • 1
Морские дроны в Севастополе сбили военнослужащие-девушки, заявил Шойгу
  • 23.03 07:06
  • 1
Шойгу рассказал о завершении модернизации системы ПРО Москвы
  • 23.03 01:04
  • 1
Песков не стал задолго анонсировать военные совещания с участием Путина
  • 23.03 01:03
  • 1
Обстановка на Дальнем Востоке остается сложной, заявил Шойгу
  • 22.03 17:08
  • 2426
Как насчёт юмористического раздела?