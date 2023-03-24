Президент Чехии заявил, что Прага больше не в силах оказывать военную помощь Киеву

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Президент Чехии Петр Павел объяснил, почему Прага больше не в силах оказывать военную помощь Киеву. По словам главы чешского государства, до сих пор его страна активно поставляла Украине оружие, однако, это больше не представляется возможным по причине нехватки рабочей силы для наращивания производства боеприпасов. Заявление прозвучало в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

Чехия оказывала серьёзную военную поддержку Украине настолько, насколько у неё на это хватало возможностей, но теперь они исчерпаны

– отметил чешский лидер.

В то же время Павел уточнил, что республика обладает некоторым потенциалом в том, что касается систем ПВО и изготовления боеприпасов, но с производством последних государство столкнулось с проблемами, вызванными дефицитом рабочих.

В этой связи он выступил с предложением о привлечении украинских рабочих с тем, чтобы разрешить эту кризисную ситуацию.

Облегчить положение могли бы рабочие с Украины, что как раз помогло бы нивелировать нехватку рабочих рук

– считает президент.

В ходе беседы с корреспондентом, затронул он и тему одобрения Берлином поставок Киеву немецких танков «Leopard 2», а также поприветствовал решение Словакии и Польши о передаче Украине многоцелевых истребителей МиГ-29. Как утверждает чешский лидер, она всё ещё нуждается в бронетехнике, артиллерии, боеприпасах и средствах ПВО для повышения своих боевых возможностей.