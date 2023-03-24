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ТАСС

Япония может направить Украине транспорт и строительную технику

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Украины Владимир Зеленский
Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: AP Photo/ Efrem Lukatsky

Премьер-министр страны Фумио Кисида отметил, что соответствующая техника может быть использована для разбора завалов, а также в процессе разминирования территорий

ТОКИО, 23 марта. /ТАСС/. Правительство Японии рассматривает возможность отправки Украине транспортных средств и строительной техники в качестве гуманитарной помощи. Об этом в четверг в ходе дебатов в парламенте заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

"Мы хотим рассмотреть возможность направления такого вида помощи, как транспортные средства и строительная техника", - отметил он, добавив, что соответствующая техника может быть использована на Украине для разбора завалов, а также в процессе разминирования территорий. Глава японского правительства также поблагодарил представителей оппозиционных партий, которые в этом месяце на собственные средства приобрели и передали Украине в качестве гуманитарной помощи 20 автомобилей и продукты питания.

В прошлом году Япония направляла на Украину несколько партий грузов из резервов Сил самообороны Японии. Туда вошли бронежилеты, каски, зимняя форма, продовольственные рационы, палатки, санитарные средства и электрогенераторы. Токио также неоднократно направлял Киеву генераторы и другую гуманитарную помощь на общую сумму порядка 210 млрд иен (около $1,6 млрд). 

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Страны
Украина
Япония
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