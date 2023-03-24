Вопреки неудачным испытаниям ВМС США запросили 3,6 миллиарда долларов на производство гиперзвуковых ракет

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Соединенные Штаты изо всех сил стараются догнать Россию в части разработки гиперзвукового оружия. Пока у Пентагона с этим не все получается хорошо. Впервые Военно-морские силы США запросили 3,6 миллиарда долларов на производство гиперзвуковых ракет, сообщает военно-аналитическое издание Breaking Defense.

Программа CPS, реализуемая ВМС совместно с сухопутными силами армии США, подразумевает поэтапное финансирование до 2028 года на разработку, производство и закупку 64 гиперзвуковых комплексов. Первый транш на 2024 год составляет 341 миллион долларов. Самая большая сумма финансирования в 1,1 миллиарда предусмотрена на завершающем этапе программы в 2028 финансовом году. Пока неизвестно, будет ли Армия запрашивать дополнительное финансирование по данному проекту.

В рамках программы планируется принять на вооружение системы наземного и морского базирования. Во втором случае пусковые установки будут устанавливаться на эсминцы класса Zumwalt и подводные лодки класса Virginia. Первые гиперзвуковые комплексы на эсминцы будут интегрированы в 2024 году, оснащение подлодок начнется не ранее 2029 года.

При этом представители Пентагона ранее вынужденно признались, что программа CPS в процессе реализации сталкивается с определенными сложностями. Высокопоставленный офицер ВМС, курирующий разработку гиперзвукового оружия, в начале этого месяца признался во время отчета в Конгрессе, что Пентагону пришлось отменить недавно запланированное испытание из-за «отказа батареи». Есть определенные сложности и с интеграцией ракетных комплексов на эсминцы Zumwalt.

При этом на вопрос законодателей, почему командование ВМС намерено и дальше реализовывать программу CPS при стольких неудачах, представитель Пентагона ответил, что «даже неудачи нас чему-то учат».

Смысл испытаний в том, чтобы чему-то научиться. Но у нас есть уверенность, что мы сможем развернуть систему по мере необходимости. И мы будем работать с нашими промышленными партнерами, чтобы убедиться, что мы остаемся на пути к достижению этой цели

— заявил он 13 марта на слушаниях в Конгрессе.

Издание сообщает, что ВВС США ведут свою программу разработки гиперзвукового оружия. По планам командования, первые ракеты воздушного базирования начнут испытывать в 2024 году. По другой программе разработка гиперзвуковых ударных крылатых ракет для Военно-воздушных сил рассчитана на период до 2028 года. Ранее служба ВВС свернула одну из своих программ гиперзвукового оружия из-за бюджетных ограничений в 2020 году.