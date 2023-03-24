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ЦАМТО

Дмитрий Медведев: большинство предприятий российского ОПК работают в три смены

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посещает завод концерна "Калашников". 24 января 2023
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посещает завод концерна "Калашников". 24 января 2023.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Штукина

ЦАМТО, 23 марта. Большинство предприятий российского ОПК работают в три смены, "с колес", заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"ОПК раскочегарился, работает активно, большинство предприятий (говорю об этом не понаслышке, а потому что езжу по ним) работает в три смены, работает, что называется, "с колес" – сразу отдает все в войска, производит самые современные виды вооружений, да еще и в ситуации, когда действительно нас пытаются лишить комплектующих, перекрыть кислород по отдельным направлениям", – сказал Д.Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе "РИА Новости".

Он сообщил, что все изменения в работе ОПК происходили на его глазах.

По словам зампреда Совбеза, если бы Россия подошла к этому конфликту с другими вооруженными силами и оборонно-промышленным комплексом, "то мы бы вообще ничего сделать не могли".

Д.Медведев подчеркнул, что "мы выпускаем очень достойные виды вооружений, военной и специальной техники и средств поражения"

В частности, по его словам, управляемый снаряд "Краснополь" показывает очень высокую эффективность поражения целей.

"Сейчас же война высокоточного оружия, не только ракет, которые летят далеко и точно, но и снарядов тех же самых. Допустим, еще совсем недавно нам казалось, что это вопрос, отчасти даже изживший себя, а сейчас – нет. Управляемый снаряд "Краснополь" показывает очень высокую эффективность поражения близко находящихся целей", – сказал Д.Медведев.

По его словам, у России есть целый ряд других разработок, включая новейшие разработки в сфере реактивных систем залпового огня.

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Страны
Россия
Продукция
Краснополь
Персоны
Медведев Дмитрий
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