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РИА Новости

Медведев призвал не преувеличивать значение беспилотников

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Военнослужащий разведгруппы ВС РФ выполняют разведку с помощью БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий разведгруппы ВС РФ выполняют разведку с помощью БПЛА в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Виктор Антонюк

Медведев: БПЛА не были сильной историей России, но нельзя во всем быть первыми

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Не следует преувеличивать значение беспилотников в ходе конфликта на Украине, это не война машин, здесь есть и человеческий фактор, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев дал большое интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.

"Преувеличивать их значение (беспилотников - ред.) пока я бы тоже не стал. Это в кино или у Илона Маска – про войну машин. Всё-таки нынешнее сражение – это действительно высокоточное сражение, но они без человеческого фактора пока не осуществимы. Сражение идёт на земле, хотя и с использованием всех этих вещей", - сказал он журналистам.

Производство беспилотников в последние годы не было сильной историей России, но нет страны, которая во всем была бы первой, заявил Дмитрий Медведев.

"Конечно, это точно не наша сильная история была. Причём это чувствовалось в последние годы... Да, это точно в последние годы не было нашим преимуществом", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о ситуации с беспилотниками в России.

Зампред Совбеза отметил, что жизнь устроена так, что "что-то быстрее идёт, что-то медленнее".

"Не бывает такой страны, которая бы по всем параметрам была впереди планеты всей", - пояснил Медведев.

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Илон Маск
Медведев Дмитрий
Проекты
БПЛА
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