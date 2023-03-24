Медведев уверен, что у России появится полная линейка беспилотников

Медведев уверен, что в ближайшее время у России появится полная линейка беспилотников

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уверен, что у России в ближайшее время появится полная линейка беспилотников.

Медведев дал большое интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.

"Уверен, мы будем иметь полную линейку беспилотников в ближайшее время", - сказал он журналистам.

"Что касается беспилотников, они, конечно, появляются... Значит, если говорить обо всей линейке, то вот я вам так скажу. Разведывательные беспилотники у нас нормальные уже, и мы наладили их производство", - сказал он журналистам.

По словам зампреда Совбеза, второе, "что у нас уже тоже есть и что работает очень хорошо", – это так называемые барражирующие боеприпасы, или дроны-камикадзе.

"Такая линейка у нас уже тоже есть", - добавил Медведев.

"Такие барражирующие боеприпасы, как "Куб", "Ланцет", некоторые другие, которые делаются на Калашникове, связанных с ним предприятиях, они показывают великолепное качество. Нам всё говорят: "Это иранское что-то". Вот это вот – абсолютно российские боеприпасы с высокой точностью и относительно небольшим зарядом", - сказал он журналистам.

"Нам нужно сделать полноценную линейку ударных беспилотников, то есть полноценных больших самолётов. Вот здесь ещё есть чем позаниматься, хотя несколько образцов уже, которые в серию идут, у нас тоже существует, уверен, что постановка их на крыло – это дело ближайших месяцев", - сказал он журналистам.

"Не надо думать, что все иностранные беспилотники идеальны, тот же самый Bayraktar, о котором много говорили, оказался так себе, на самом деле. Сказать, что это что-то такое фантастическое, невозможно", - заявил он журналистам.