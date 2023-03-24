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США не оставили Зеленскому выбора. Ему припомнят все

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Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме в Вашингтоне. 21 декабря 2022 года
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме в Вашингтоне. 21 декабря 2022 года.
Источник изображения: © AP Photo / Andrew Harnik

УП: в США испугались поражения ВСУ во время "весеннего контрнаступления"

Администрация Байдена сделала ставку на "весеннее контрнаступление" ВСУ, пишет "Українська правда". При этом в Белом доме допускают, что Украина потерпит поражение. В этом случае Зеленскому припомнят и коррупцию, и провалы на фронте. А оказание военной и финансовой помощи окажется под вопросом.

Алёна Гетманчук

Всю прошлую неделю мы с партнерами работали в Вашингтоне. Более сорока встреч – из них около двадцати в Конгрессе, а также в Белом доме, Пентагоне, Госдепартаменте, в четырех аналитических центрах, общались с прессой.

Вот несколько общих выводов по дороге домой от услышанного и увиденного:

  • В администрации Байдена полный и абсолютный фокус на весеннем контрнаступлении. Подход примерно следующий: проведете контрнаступление, дальше будем смотреть. Соответственно, недостаток желания даже обсуждать – не то чтобы принимать решения – по вопросам, не касающимся контрнаступления (скажем, истребители F16).
  • Подчеркнутое беспокойство, местами нескрываемое недовольство ситуацией под Артемовском со стороны лиц, которые так или иначе осведомлены в военной ситуации или сотрудничают с Украиной по этой линии. "Вы истощаете там свои ресурсы – человеческие и вооружение", – говорили нам.
  • Вопросы надзора и транспарентности не звучали настолько, насколько можно было ожидать. Однако это не означает, что аргумент о необходимости постоянного надзора и коррупционных рисках снят с повестки дня. В одном из офисов консервативных республиканцев нам было четко сказано: "Если выяснится, что хоть один доллар американской помощи осел в кармане какого-то украинского политика – все, конец помощи". Неоднократно спрашивали о новоназначенном главе НАБУ.
  • Хит политического сезона, который будет только набирать обороты с приближением президентских выборов – это нарратив, что конфликт на Украине отвлекает США от потенциального конфликта с Китаем, который – не секрет – здесь воспринимается как угрозу жизненным интересам Америки. Параллели между конфликтом на Украине и поведением Китая здесь проводят либо очень неуверенно, либо вообще связи не видят.

Так что, в общем, четко просматривается стратегия Вашингтона на победу в контрнаступлении, однако все еще не хватает стратегии на победу Украины в конфликте. Такое впечатление, что в нынешней администрации и проиграть боятся, и на победу до конца не могут решиться. Но нам не остается выбора, как убеждать и подбадривать их инвестировать по максимуму в нашу победу в общем, а не только в контрнаступление ("keep pushing us"– прямо говорят и наши друзья там). В конце концов, помним, что американцы всегда примут правильное решение после того, как попробуют все остальные. Это заявление Черчилля снова очень популярно в Вашингтоне.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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