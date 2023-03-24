Медведев рад, что у России и США продолжается сотрудничество в космосе

Заместитель председателя Совета безопасности объяснил продолжение кооперации американской стороной ее прагматизмом

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает позитивным тот факт, что у РФ и США продолжается сотрудничество в пилотируемой космонавтике.

"Удивительно, абсолютно удивительно, но это та сфера (пилотируемая космонавтика - прим. ТАСС), в которой мы еще с нашими "друзьями" не разорвали контакт", - констатировал Медведев в интервью российским СМИ, включая ТАСС, а также пользователям "Вконтакте". Он объяснил продолжение кооперации американской стороной ее прагматизмом: "Они люди прагматичные, естественно, <...> им это выгодно".

"Но действительно пилотируемая космонавтика с использованием и наших ракет, и их ракет, и [международной космической] станции продолжается. Не без скрипа и проблем, но она продолжается, и, я считаю, это хорошо", - заявил заместитель председателя Совбеза. "Что рвать контакты, если космос уж точно будущее всего человечества", - полагает он.

Недавний пример продолжения взаимодействия РФ и США на орбите - полет Анны Кикиной, которая первой из российских космонавтов отправилась на международную космическую станцию (МКС) по программе перекрестных полетов между NASA и Роскосмосом на американском корабле Crew Dragon. В октябре прошлого года она, астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката прибыли на МКС, а 12 марта приводнились в Атлантическом океане у побережья Флориды. После отбытия Crew-5 на МКС продолжают работу космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин (спецкор ТАСС на МКС) и Андрей Федяев, астронавты NASA Фрэнк Рубио, Стивен Боуэн, Вуди Хобург и астронавт ОАЭ Султан ан-Неяди.