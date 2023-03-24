Медведев рассказал об эффективности управляемого снаряда "Краснополь"

Медведев: управляемый снаряд "Краснополь" очень эффективно поражает близко стоящие цели

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российский управляемый снаряд "Краснополь" показывает очень высокую эффективность поражения близко стоящих целей, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Сейчас же война высокоточного оружия, не только ракет, которые летят далеко и точно, но и снарядов тех же самых. Допустим, еще совсем недавно нам казалось, что это вопрос, отчасти даже изживший себя, а сейчас - нет. Управляемый снаряд "Краснополь" показывает очень высокую эффективность поражения близко стоящих целей", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.

По его словам, у России есть целый ряд других разработок, включая новейшие разработки в сфере реактивных систем залпового огня.