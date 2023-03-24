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ТАСС

Медведев призвал больше коммерциализировать космонавтику в РФ, как это делают в США

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Космодром Восточный
Космодром Восточный.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности считает, что космические запуски следует "превратить в стандартный продукт"

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Государственное финансирование на космическую сферу должно выделяться в разумных, но достаточных пределах, при этом космонавтику следует коммерциализировать, как это происходит в США, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Конечно, хорошо бы денег больше иметь, но Советский Союз зачастую тратил деньги на космос ради престижа, и мы достигли огромных результатов. Сейчас мы себе этого позволить не можем, поэтому средства должны выделяться, но разумно и достаточно", - заявил Медведев в интервью российским СМИ, включая ТАСС, а также пользователям "Вконтакте".

При этом он констатировал, что "космос стал коммерческим". "С этим уже ничего не сделать. Надо его коммерциализировать. Невозможно считать, что это только объект государственных инвестиций", - отметил заместитель председателя Совбеза. Для примера он привел успешные запуски, которые производятся в США за частные деньги. "Надо брать с них пример", - полагает Медведев. По его мнению, космические запуски следует "превратить в стандартный продукт".

Заместитель председателя Совета безопасности отметил значение космических технологий и необходимость их развития. "Космос дал нам не только победы, реляции в адрес руководства партии и правительства, гордость за Гагарина, Титова, Терешкову, за первый спутник, но и массу новых технологий. Считать, что сейчас это стало иначе, бессмысленно", - уверен Медведев.

Он обратил внимание на то, что многие космические разработки, например, ракеты-носители, имеют двойное назначение. "И когда мы развиваем это направление, мы заодно занимаемся нашими стратегическими ядерными силами, и наоборот", - пояснил заместитель председателя Совбеза. "Другое дело, что если раньше трансфер технологий был очень простой: из военного космоса - в гражданский, а потом уже в гражданскую жизнь, то сейчас все более многообразно. Это веяние современного периода, когда многие гражданские разработки просачиваются в военную сферу. Не только у нас, но и во всех других странах, поскольку масса продуктов рождается именно как сугубо гражданские, а потом неожиданно находят применение в оборонке", - отметил Медведев.

Заместитель председателя Совбеза также подчеркнул, что "гражданский космос требует огромных денег", поэтому его развитием лучше заниматься вместе с другими странами. 

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