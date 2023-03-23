Meshford Group отзывы: брокер, которому точно можно доверять

Meshford Group – это инвестиционный брокер. То есть в сравнении с конкурентами он предлагает услуги не только для трейдеров, но и для инвесторов. А если судить по отзывам о Meshford Group, он порадует такими вещами как личный помощник, бесплатные сигналы и обучение состоящее преимущественно из практики. Кроме комментариев, о том, что у компании все хорошо, говорит также и статистика. В соответствии с ней численность активных счетов растет с каждым месяцем.

Отдельно стоит сделать акцент на том, что Meshford Group открывает доступ к бесплатным готовым рекомендациям для долгосрочных инвестиций и краткосрочных спекуляций. Так что у каждого зарегистрированного пользователя есть шанс опереться на опыт профи и начать так же зарабатывать. Это радует цифрами прибыли. Опять же, если верить отзывам о Meshford Group. А еще такие торги по рекомендациям позволяют увидеть, как работают профи. Плюс они уберегут от эмоционального выгорания, преследующего трейдеров, особенно начинающих.

На основании вышесказанного уже становится понятно, почему Meshford Group привлекает внимание. Но точно ли этот брокер, которому можно доверять? Чтобы было легче ответить на этот вопрос, стоит изучить несколько основных моментов деятельности компании.

Отзывы о Meshford Group от реальных клиентов

Первичная оценка каждой из брокерских организаций должна осуществляться на основании комментариев. Так что не помешает отыскать отзывы о Meshford Group. А сделать это можно с помощью:

Уделяя внимание знакомству с комментариями, полезно акцентировать его на сообщениях, описывающих денежные переводы. Потому что этот простой шаг оградит от мошенников. Ведь обманщики не любят расставаться с деньгами. А потому пытаются затягивать вывод средств и не возвращать деньги доверчивым простакам. Но те обычно тут же начинают писать гневные сообщения.

Так что должно быть очевидно, почему каждому следует вначале изучить отзывы о Meshford Group. И, сделав это, он увидит, что брокер работает честно и своевременно выводит средства. Клиенты говорят, что вывод занимает от 1 до 3 дней. А, кстати, три дня – это максимальный срок снятия средств, зафиксированный в оферте.

Плюс отзывы о Meshford Group расскажут, что здесь:

Платежи проводят с использованием криптовалют и обычных национальных валют: рублей, долларов, евро и т. п. Для переводов можно пользоваться карточками и электронными кошельками. Последние представлены довольно широко. Присутствуют как российские системы (Яндекс Деньги, Qiwi), так и международные (PayPal, Payeer). При пополнении счета стоит ожидать, что деньги окажутся на балансе уже через минуту. Вывод денег возможен только после прохождения верификации. Если возникнут осложнения, достаточно написать в поддержку или обратиться в менеджеру.

Meshford Group: особенности функционирования

Брокер работает по модели NDD. Это получше, чем отзывы о Meshford Group, может дать ответ на вопрос о том, можно доверять этой организации или нет. Дело в том, что NDD-исполнение превращает брокера в независимого посредника. Ведь здесь используется сквозное исполнение, при котором вмешательство в процесс торгов исключено, а сделки выводятся на поставщиков ликвидности. Meshford Group при такой схеме зарабатывает лишь на комиссиях и спредах.

А это значит:

Когда трейдер зарабатывает, ему хочется действовать активно и наращивать рабочие объемы. Соответственно, Meshford Group рад, т. к. ему капает прибыль от каждой торговой операции. Если у клиента не получается торговать в плюс, то Meshford Group это печалит. Потому что слившийся человек, скорее всего, уйдет и не вернется. Для брокера это потеря одного из источников прибыли. Чтобы пресечь подобное, компания развивает дополнительный сервис. Это проявляется в наличии системы обучения и готовых сигналов.

Прояснив, что при NDD-модели не может быть конфликта интересов между клиентом и Meshford Group, остается понять, а как обстоят дела с удобством трейдинга.

Торговые условия

Изучив отзывы о Meshford Group, которые затрагивают торговые аспекты, вряд ли кто встретит какие-то нарекания. А если говорить о ключевых нюансах сотрудничества, то нужно отметить:

Минимальный депозит для начала сотрудничества: $150. Базовая валюта: американский доллар. Диапазон рабочего объема: от 0.01 лота до 100. Кредитное плечо: максимум 1:100. Спреды: фиксированные (до 5п.). Исполнение: внутреннее. Реквоты: нет. Проскальзывание: нет. Торговая комиссия: 5 долларов.

Разновидности аккаунтов

На площадке клиентам доступны такие типы счетов:

Наиболее распространенный аккаунт называется «Тестовый». Именно его получит каждый, кто пополнит счет на минимальную сумму от 150 долларов. Если же внести свыше $2500, то будет выдан аккаунт «Регулярный». При наличии суммы в $25 тыс. и больше – «Бронзовый». От $50 тысяч – «Серебряный». От $100 тыс. – «Золотой». От $250 тыс. – «Премиум».

Помните: поскольку Meshford Group относится к категории NDD-брокеров, то здесь нет запретов в части использования приемов заработка. Приветствуется торговля на новостях, арбитраж (внутри- и межбиржевой), скальпинг и т. п.

Доступные активы и платформа

В Meshford Group отсутствуют привычные для многих терминалы. Потому что здесь не внедряли готовые решения, а разрабатывали свои собственные. Как много средств на это ушло, трудно сказать. Но в результате был представлен торговый комплекс для различных устройств и операционных систем. Хотя, если судить по отзывам о Meshford Group, то преимущественно используется веб-терминал.

Это легко объяснимо. Ведь времена, когда трейдинг практиковали из офиса или из дому, работая с персональных компьютеров, давно в прошлом. Сегодня трейдеры преимущественно анализируют рынок на ходу. Достаточно настроить алерты, и терминал сам оповестит, когда котировки подойдут к той или иной ключевой зоне. Основные функции терминала:

три вида графиков: свечи, линии и бары;

популярные индикаторы и инструменты рисования;

входы лимитками и по рынку, причем последние можно настроить, чтобы открывать путем нажатия одной кнопки;

быстрый доступ ко всем основным функциям, находящимся в личном кабинете трейдера.

Используя терминал от Meshford Group, можно работать с активами спотовых и фьючерсных рынков. Это позволяет зарабатывать не только на обычных валютах, но еще и на:

Криптовалютах, представленных в Meshford Group несколькими десятками самых капитализированных проектов. Акциях известных корпораций, не нуждающихся в рекламе: Amazon, Alibaba, Facebook, Google и т. д. Биржевых индексах и ETF-фондах, что позволяет инвестировать сразу в пачку самых ликвидных ценных бумаг той или иной биржи, или отдельно взятого экономического сектора. Энергоресурсах, представленных природным газом и несколькими сортами нефти. Металлах, представленных не только золотом и серебром, но также алюминием, медью и т. д. Сельскохозяйственной продукции, включая кофе, кукурузу, сахар, хлопок и т. д.

Наличие такого широкого круга активов упрощает жизнь инвесторов. Особенно тех, кто ловит импульсы внутри дня. Поскольку большой ассортимент позволяет легко находить активы, которые «горячи» именно сегодня.

Простые и эффективные инвестиции

При анализе инвестиционных предложений от Meshford Group заметно, что брокер стремился сделать их максимально доступными. Это логично, если вспомнить о том, насколько большие проблемы с финансовой грамотностью у широких масс.

Особенное внимание следует уделить варианту инвестирования по готовым сигналам. Причем распространяются они бесплатно. Достаточно быть зарегистрированным пользователем и попросить личного менеджера подключить аналитика. После этого:

Пользователь не будет расходовать кучу времени и сил на самостоятельный анализ. Теперь этим будут заниматься профи, а ему останется просто пожинать плоды их деятельности. Снижается нагрузка на психику, а вместе с этим и уменьшаются шансы попасть в ловушку ума. Счет будет расти, пока клиент себе занимается своими делами. Конечно, полной автоматизации нет, но затраты времени минимальны.

Отзывы о Meshford Group говорят, что минимальная доходность по сигналам в месяц не падает ниже 10%. А в некоторые месяцы инвесторы отчитываются о 30-40%, что очень даже здорово. Такой разбег может объясняться тем, что рынок меняется, и один месяц не похож на другой. Плюс инвесторы могут демонстрировать разный подход к рискам. Важнее другое – меньше или больше, но прибыль есть.

Если подытожить, то брокер выглядит неплохо. Условия его сложно назвать идеальными, но вполне достойными можно. А вот что позволяет компании выделяться, так это уровень дополнительного сервиса. Потому что здесь, если верить отзывам о Meshford Group, довольно легко выйти на получение пусть и небольшой, но стабильной прибыли. Да, и порог входа вполне доступный, чтобы самим опробовать все возможности рассмотренной организации и оставить свои комментарии.