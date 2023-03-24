Российский ВПК раскочегарился, заявил Медведев

Медведев: российский ВПК раскочегарился, большинство предприятий работают в три смены
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российский военно-промышленный комплекс раскочегарился, большинство предприятий работают в три смены, "с колёс", заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"ВПК раскочегарился, работает активно, большинство предприятий (говорю об этом не понаслышке, а потому что езжу по ним) работает в три смены, работает, что называется, с колёс – прямо отдает все в войска, производит самые современные российские виды вооружений, да ещё и в ситуации, когда действительно нас пытаются лишить комплектующих, перекрыть кислород по отдельным направлениям", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
Он сообщил, что все изменения в работе ВПК происходили на его глазах.
По словам зампреда Совбеза, если бы Россия подошла к этому конфликту с другими вооруженными силами и оборонно-промышленным комплексом, "то мы бы вообще ничего сделать не могли".
"Поэтому наш ВПК изменился. Но, безусловно, то, что происходит в течение последнего года, меняет его еще в большей степени. Поскольку сейчас он уже идет от потребности специальной военной операции", - пояснил Медведев.
"Самое главное – выпускать сейчас это всё в необходимых объёмах, и для этого запускаются новые производства. Да, мы какое-то время назад об этом не думали, но это стало необходимым – запускать новые оружейные производства", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
Советскому Союзу, по словам Медведева, для того чтобы достигнуть как минимум баланса с гитлеровской Германией в период Великой Отечественной войны, потребовалось несколько лет. "Это же не сразу произошло – и Т-34 появились, и "Катюши" и прочее", - добавил зампред Совбеза.