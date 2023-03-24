Российский ВПК раскочегарился, заявил Медведев

Медведев: российский ВПК раскочегарился, большинство предприятий работают в три смены

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российский военно-промышленный комплекс раскочегарился, большинство предприятий работают в три смены, "с колёс", заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"ВПК раскочегарился, работает активно, большинство предприятий (говорю об этом не понаслышке, а потому что езжу по ним) работает в три смены, работает, что называется, с колёс – прямо отдает все в войска, производит самые современные российские виды вооружений, да ещё и в ситуации, когда действительно нас пытаются лишить комплектующих, перекрыть кислород по отдельным направлениям", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.

Он сообщил, что все изменения в работе ВПК происходили на его глазах.

"И до этого занимались, но тогда деньги появились, мы стали этим активнее заниматься. Не все, кстати, с этим соглашались. Я ещё президентом, например, работал - отдельные мои коллеги говорили: "Не надо". Вы знаете, о ком я", - напомнил Медведев, с сожалением отметив, что оказался прав, в отличие от тех, кто выступал за урезание финансирования.

По словам зампреда Совбеза, если бы Россия подошла к этому конфликту с другими вооруженными силами и оборонно-промышленным комплексом, "то мы бы вообще ничего сделать не могли".

"Поэтому наш ВПК изменился. Но, безусловно, то, что происходит в течение последнего года, меняет его еще в большей степени. Поскольку сейчас он уже идет от потребности специальной военной операции", - пояснил Медведев.

"Самое главное – выпускать сейчас это всё в необходимых объёмах, и для этого запускаются новые производства. Да, мы какое-то время назад об этом не думали, но это стало необходимым – запускать новые оружейные производства", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.

Советскому Союзу, по словам Медведева, для того чтобы достигнуть как минимум баланса с гитлеровской Германией в период Великой Отечественной войны, потребовалось несколько лет. "Это же не сразу произошло – и Т-34 появились, и "Катюши" и прочее", - добавил зампред Совбеза.