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Интерфакс-АВН

Генсек НАТО призвал Запад готовиться к долгой поддержке Украины

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: AP Photo/ Alastair Grant

Лондон. 23 марта. ИНТЕРФАКС - Западу необходимо подготовиться к тому, чтобы поставлять Киеву оружие и боеприпасы в течение длительного времени, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Guardian.

По словам Столтенберга, которые передает издание, США, Великобритания, Франция, Германия и другие западные государства должны быть готовы поддерживать Украину "оружием, боеприпасами и запасными частями в течение длительного времени".

"Потребность в этом сохранится, поскольку это война на истощение, - сказал генсек. - Речь идет о промышленном потенциале для продолжения поддержки".

"Текущие темпы расходов боеприпасов выше, чем текущие темпы производства", - добавил он.

Глава НАТО также не исключил, что члены альянса могут отправить на Украину истребители F-16 или другие западные реактивные самолеты.

"Мы должны продолжать рассматривать потребность в большем потенциале, - подчеркнул Столтенберг, добавив, что "не было принято никаких решений по F-16".

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Страны
Великобритания
Германия
США
Украина
Франция
Продукция
F-16
Проекты
NATO
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