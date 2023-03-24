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ЦАМТО

В Новую Зеландию прибыл второй самолет БПА P-8A "Посейдон"

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Источник изображения: Фото: Royal New Zealand Air Force

ЦАМТО, 23 марта. Министр обороны Новой Зеландии Эндрю Литтл объявил о прибытии в страну второго (из четырех заказанных) самолета базовой патрульной авиации (БПА) P-8A "Посейдон".

Самолет выполнил посадку 21 марта на авиабазе ВВС Новой Зеландии "Охакеа".

Как сообщал ЦАМТО, Госдепартамент США одобрил поставку Новой Зеландии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 4 самолетов БПА P-8A "Посейдон", а также связанного оборудования и услуг в апреле 2017 года. Полная стоимость продажи может составить 1,46 млрд. долл.

В июле 2018 года правительство Новой Зеландии официально объявило о принятом решении приобрести в США 4 P-8A "Посейдон" для замены 6 устаревших самолетов БПА P-3K2 "Орион", которые эксплуатируются с 1966 года.

Заказанные P-8A предназначены для патрулирования территориальных вод и исключительной экономической зоны страны, ведения разведки и обеспечения безопасности на море, защиты ресурсов, поддержки гуманитарных и поисково-спасательных операций, реагирования на стихийные бедствия в Новой Зеландии, на Тихом океане и других регионах, включая Антарктиду.

Самолеты будут применяться как в интересах Министерства обороны, так и других государственных структур, включая Министерство добывающей промышленности, таможню, полицию и Департамент охраны природных ресурсов Новой Зеландии.

Общая стоимость новых P-8A, системы обучения, создания необходимой инфраструктуры оценивается в 2,346 млрд. новоз. долл. (около 1,6 млрд. долл. США). Проект, в частности, включает поставку двух летных тренажеров, строительство двух ангаров, центра управления, складских помещений, помещений для обучения и технического обслуживания.

В феврале 2019 года ВМС США заключили с компанией Boeing контракт стоимостью 428,896 млн. долл. на поставку оборудования с длительными сроками изготовления для производства 16 самолетов P-8A "Посейдон" в рамках 11-го опциона (Lot 11) к базовому контракту, включая четыре P-8A для ВВС Новой Зеландии. Летные испытания первого новозеландского самолета начались в августе 2022 года. Он прибыл на авиабазу "Охакеа" в декабре 2022 года. Ожидается, что остальные самолеты прибудут к середине 2023 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Новая Зеландия
США
Продукция
P-8 Poseidon
Компании
Boeing
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