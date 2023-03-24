Вот кому выгодна версия о подрыве "Северных потоков" украинцами

Spectator: Западу выгодна причастность украинских диверсантов к подрыву "Северных потоков"

Версия о подрыве "Северных потоков" украинскими диверсантами выгодна Западу, пишет Spectator. По мнению автора статьи, бессмысленно ждать информации от официальных властей, а больше всего доверия заслуживают независимые расследования, подобные публикации Сеймура Херша.

Оуэн Маттьюз

У Владимира Путина своя версия событий, и он твердо ее придерживается: подрыв трех из четырех ниток газпромовского трубопровода "Северный поток" 26 сентября 2022 года – это дело рук американского государства. Выступая на прошлой неделе перед репортерами в Сибири, российский руководитель заявил, что диверсия на трубопроводе была осуществлена на "государственном уровне". Он назвал чушью появившиеся недавно сообщения, будто группа независимых, но пользующихся поддержкой Украины дайверов взорвала трубопровод, подойдя к нему на маленькой арендованной яхте.

Но приведенные факты противоречат путинской версии событий. В этом месяце The New York Times опубликовала подробные данные расследования, указывающие на то, что взрывы на самом деле организовала и осуществила небольшая группа дайверов, купившая находящуюся в свободной продаже взрывчатку и получившая поддержку от таинственного украинца, предположительно никак не связанного с правительством Зеленского.

В последующие недели многие немецкие средства массовой информации, включая телевизионные станции ARD и SWR, журналы Contrast и Der Spiegel, газеты Die Zeit и Die Welt добавили к этой истории важные детали, в основном о яхте "Андромеда", которую якобы использовали при проведении диверсии. Выяснилось, что там остались следы взрывчатки, которые во время январского обыска нашла немецкая полиция. Интернет-сообщество, созданное организацией Bellingcat*, которая пользуется данными из открытых источников, быстро отыскало видеокадры "Андромеды", швартовавшейся у разных яхтенных причалов в Балтийском море во время проведения диверсии. И что самое важное, немецкая прокуратура на прошлой неделе подтвердила информацию о том, что она в рамках дела о взрывах проводила расследование в отношении шести подозреваемых, которые сели на яхту по поддельным паспортам, а также нашла бумажный след в виде документов об аренде судна.

У следователей из Германии, Швеции и Дании уже через несколько дней после взрывов появились убедительные и конкретные наводки на исполнителей. Спустя неделю после подрыва трубопроводов члены скандинавской делегации в Брюсселе заявили, что "находятся под впечатлением" от подробного конфиденциального брифинга о взрывах, который был проведен для них в посольстве. Для многих западных разведчиков, а также для некоторых редакторов и журналистов (в том числе для меня) история о причастности украинцев на протяжении нескольких месяцев была секретом полишинеля. Однако совместная шведско-датская следственная группа на сегодня сообщила лишь то, что подрывы были "диверсионным актом". После этого она замолчала.

Детали расследования скрывали не только от общественности, но и от парламентских депутатов из ЕС и США, а также от ООН. На то была простая причина. Новость о причастности украинцев к подрыву важнейшего объекта немецкой инфраструктуры могла иметь катастрофические последствия для отношений Киева с ведущими западными сторонниками Украины. Как сказал мне в январе один высокопоставленный руководитель из британских спецслужб, "эта история выплывет наружу рано или поздно… но если кто-то и сделает ее достоянием гласности, то только не мы".

Первое официальное решение не разглашать результаты расследования, по всей видимости, приняла немецкая служба безопасности BND, сделав это в начале октября. Когда парламент направил ей запрос о том, могла ли Украина нанести удар по российской инфраструктуре, федеральное правительство ответило: "Мы пришли к выводу, что разглашать информацию по этому вопросу нельзя, причем даже в засекреченном виде, потому что речь идет о благополучии государства". Аналогичные запросы об ударах по "Северному потоку" от различных немецких партий также были отклонены.

"Вы считаете, что такой теракт, совершенный в международных водах, в море, где ведется наблюдение многочисленными системами контроля, мог остаться незамеченным? – пожаловался в декабре член правящей Социал-демократической партии Германии Ральф Стегнер (Ralf Stegner), председательствующий в комитете бундестага по проведению расследований и в подкомитете по разоружению, контролю вооружений и нераспространению. – В это трудно поверить. Эти взрывы были не на Марсе, а в Балтийском море".

Как выяснили издания Die Zeit, Der Spiegel и датская газета Ekstra Bladet, власти Германии и Дании все заметили. 6 сентября прошлого года моторная яхта "Андромеда" пассажировместимостью 11 человек и длиной 15,57 метра вышла с яхтенной стоянки Хохе Дюне в балтийском портовом городе Ростоке. Ее арендовала за 2 998 евро в неделю у компании Mola Yachting GmbH одна польская фирма, принадлежащая двум украинцам. На борту было минимум шесть пассажиров. У всех были поддельные паспорта, один из них болгарский. Из-за небольших размеров на ней не было системы автоматического распознавания, однако доморощенные детективы, воспользовавшись записями с видеокамер и документацией о швартовке, выяснили, что накануне и после взрывов "Андромеда" находилась в Кристиансе и Вике на острове Рюген. В прошлую среду немецкая прокуратура подтвердила, что это судно с 18 по 20 января обыскивали по подозрению в том, что на нем перевозились взрывные устройства, приведенные в действие 26 сентября 2022 года. Там были обнаружены следы взрывчатки.

В конце января, вскоре после обыска на "Андромеде", об этом узнали некоторые западные журналисты. Я лично слышал первые подробности, которые сообщил мой коллега-корреспондент. Он сказал, что это была диверсионная операция, проведенная украинцами. Ее осуществила небольшая группа профессиональных дайверов-подрывников, которые воспользовались маленькой яхтой под немецким флагом с выключенным транспондером. Операция была организована очень быстро, и за нее заплатили "шестизначную, но небольшую сумму". ЦРУ было возмущено этой диверсией, а украинское правительство не давало разрешения на проведение такой операции.

В последующие два месяца я сумел подтвердить основные детали диверсии, расспросив высокопоставленного руководителя из британской разведки, бывшего главу немецкой службы безопасности BND и высокопоставленного советника одного из ведущих глав государств ЕС. Однако, когда многие хорошо информированные люди повторяют или подтверждают слухи, их слова не доказывают, что это не слухи. Такую сенсационную историю надо подтверждать неопровержимыми, проверенными и доказанными фактами, не ограничиваясь домыслами анонимных шпионов.

И тут на сцену выходит Сеймур Херш. 8 февраля 85-летний Херш, бывший когда-то одним из ведущих в США автором журналистских расследований (это он рассказал о массовом убийстве мирных вьетнамцев в Сонгми американскими военными и сыграл ключевую роль в публикации пентагоновских документов об американской войне во Вьетнаме), опубликовал подробную статью о взрывах на "Северном потоке" на онлайн-платформе Substack. Сославшись на единственного источника из спецслужб, Херш поминутно расписал, как осуществлялась эта диверсия ныряльщиками из водолазно-спасательного центра ВМС в Панама-Сити, штат Флорида, прибывшими на американскую базу в Норвегию. Херш утверждает, что взрывные устройства установили под прикрытием военно-морских учений НАТО на Балтике BALTOPS-22 в июне 2022 года, а привели в действие спустя три месяца при помощи радиосигнала с патрульного самолета P8 Poseidon. Он также утверждает, что санкцию на проведение диверсии дал лично американский президент Джо Байден. Херш при этом ссылается на заявление Байдена от 7 февраля на пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем. Тогда он пригрозил: "Если Россия нападет … "Северного потока — 2" больше не будет. Мы с ним покончим". Это главное доказательство Херша.

Вскоре после этого при близком рассмотрении версия Херша развалилась. Не в последнюю очередь это произошло благодаря информации о том, что перед взрывами и во время взрывов ни один самолет P8 Poseidon не пролетал в этом районе. Кроме того, в Норвегии нет американских баз. В этой истории было много неправдоподобного, в том числе утверждение о том, что несколько сотен человек из Белого дома, ЦРУ, ВМС США, а также норвежцы хранили полное молчание о своей причастности к теракту, осуществленному против важного инфраструктурного объекта члена НАТО. Современные государства и армии не очень-то соблюдают омерту, или обет молчания, как бы им этого иногда ни хотелось. Но версия Херша нашла полную поддержку на российском государственном телевидении, которое давно уже утверждает, что взрывы на "Северном потоке" — дело рук ВМС США и Британии.

Я же смею предложить более простое объяснение. Действующая самостоятельно маленькая группа дайверов технически вполне могла осуществить эту диверсию. По словам учредителя НКО "Международный диалог по подводным боеприпасам" Терренса Лонга (Terrance Long), водолаз-подрывник в гидрокостюме с аквалангом, содержащим кислородно-азотную смесь, легко может погрузиться на глубину 70-80 метров, а потом подняться на поверхность после декомпрессии. С профессиональной точки зрения разрушение "Северного потока" большой проблемы не представляет, хотя это очень эффектно в плане ущерба и стратегических последствий. Во всем мире работают сотни хорошо подготовленных водолазов и ныряльщиков, специализирующихся на обезвреживании брошенных боеприпасов и ликвидации иных угроз, говорит Лонг, который проводил детальные исследования на тему боеприпасов, затопленных в Балтийском море после Второй мировой войны.

Другой вопрос – сколько должно быть взрывчатки, чтобы совершить подрыв. И здесь возникает немало трудностей и споров. В середине октября компания Blueye Robotics по заданию шведской газеты Expressen легко определила местонахождение поврежденных труб (показав, что найти "Северный поток" не составляет большого труда даже в отсутствие передовой техники) и провела подводную видеосъемку повреждений. Трубы длиной до 60 метров были разорваны на куски, а их остатки водолазы находили на расстоянии 250 метров от места взрыва. По оценке одного источника, для такого взрыва нужно до 500 килограммов взрывчатки – гораздо больше, чем могло поместиться на "Андромеде". Работающий с открытыми источниками блогер Оливер Александр (Oliver Alexander) предложил одну версию. Как сообщает сайт слежения за судами MarineTraffic, нефтяной танкер под греческим флагом "Минерва Джули" с 5 по 13 сентября как минимум восемь раз прошел в районе подрыва "Северного потока". Как раз в это время там находилась "Андромеда". Блогер считает, что взрывчатка могла находиться на борту танкера.

Но Терренс Лонг предлагает более простое объяснение. По его оценке, для создания требуемой силы взрыва необходимо "несколько десятков килограммов… и тогда ущерб будет сопоставим с ущербом от удлиненных подрывных зарядов, если установить их вдоль трубы". Толщина стальной трубы на конечном отрезке трубопровода была самая маленькая – 26,8 миллиметра, а труба была покрыта бетоном 300-миллиметровой толщины. Это в 10 раз меньше 280-миллиметровой брони российского танка Т-72. А ее, как доказывают многочисленные видео, легко пробивает боезаряд ракеты "Джавелин" весом всего 8,4 килограмма. Далее, "Северный поток — 2" еще не был введен в эксплуатацию, а по "Северному потоку — 1" в момент взрыва перекачивали лишь малую долю от его пропускной способности. Но все четыре трубы были заполнены газом под давлением, и оно было в 220 раз выше атмосферного. При разрыве трубы колоссальное давление газа отбросило обломки на гораздо большее расстояние, чем сам взрыв.

Наверное, эта загадка скоро будет разгадана. "Газпром" сообщил, что его подводные дроны обнаружили недалеко от целой второй трубы "Северного потока — 2" неразорвавшиеся заряды. Он проинформировал об этих подозрительных предметах датские власти. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен (Lars Løkke Rasmussen) сегодня сообщил, что "устройство" найдено, однако сказал, что "по оценке властей, непосредственного риска и опасности для жизни и для судоходства нет".

Когда New York Times опубликовала свой материал, украинское правительство начало всеми силами отрицать свою причастность. Наверное, в этом нет ничего удивительного: политические последствия для Украины могут оказаться очень серьезными. С учетом этого США и страны Европы тоже постарались не заострять внимание на данной истории.

"Пусть расследование идет своим чередом, а следователи делают свои выводы. Только после этого мы сможем подумать, какие ответные действия предпринимать", — сказал пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби. Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) призвал действовать осторожно. "Мы должны предельно ясно понять, была ли это украинская группа, произошло ли это по приказу с Украины, или в данном случае действовала проукраинская группа, а власти об этом ничего не знали, — сказал он. – Но я призываю не делать поспешных выводов". По словам министра, столь же велика вероятность того, что подрыв трубопроводов был "операцией под чужим флагом", чтобы обвинить Украину. Такая версия устраивает Кремль, который утверждает, что подвергся нападению НАТО. Но он наверняка понимает: если признать, что такой важный трубопровод был разрушен в результате довольно примитивной диверсии, это станет унизительным признанием собственной слабости и уязвимости.

Несмотря на недоверие союзников Украины и ее главного врага, предположение о диверсии с участием украинцев и на деньги украинского спонсора обладает определенным достоинством, потому что она совершенно логична. России нет смысла взрывать собственные трубопроводы, в чем ее обвиняют многие. В основе путинской стратегии кнута и пряника с поставками энергоресурсов лежала привлекательность дешевого газа, на который делала ставку немецкая экономика. Надо сказать, что Россия пытается создать консорциум для ремонта взорванного трубопровода. Идея о том, что это преступление совершили США, основана на логике из сферы конспирологии. Несмотря на то, что американская администрация давно уже выступает против "Северного потока", теракт на важном объекте инфраструктуры ключевого европейского союзника очень близок к объявлению войны. Но при этом он не приносит никакой ощутимой политической или военной пользы – разве что вы поверите, что американские власти готовы атаковать своих союзников ради прибыли частных нефтяных компаний США.

С другой стороны, у Украины мотив был. Ее главный стратегический недостаток в конце лета заключался в следующем. Надежда на возобновление поставок дешевого газа могла серьезно ослабить решимость европейцев помогать Украине в ведении боевых действий. А когда "Северный поток" прекратил свое физическое существование, угроза возврата Европы в объятия "Газпрома" миновала. Если бы такой подрыв приказало осуществить правительство в Киеве, в случае разоблачения для него возникли бы колоссальные политические риски. А когда диверсию совершают негосударственные силы, действующие самостоятельно, свою причастность можно с полным основанием отрицать.

По поводу взрывов на "Северном потоке" остается много вопросов, на которые нет ответа. Главные среди них – кто обеспечивал, кто планировал и кто осуществлял этот диверсионный акт. Статья в New York Times нашла свое подтверждение, но ее подтвердили анонимные источники из американских спецслужб, о чем сообщила репортерская команда в составе многократных лауреатов Пулитцеровской премии Адама Энтуса (Adam Entous), Джулиана Барнса (Julian E. Barnes), Адама Голдмана (Adam Goldman) и еще пяти журналистов. Это породило возмущенное недоверие и обвинения в адрес Вашингтона, что он ведет дезинформационную кампанию (это в худшем случае) или целенаправленно сливает информацию (в лучшем случае). Но в нашем сегодняшнем мире с его обилием информации трудно долго хранить тайну. Ждите новых подробностей, которые появятся уже скоро – но не из анонимных источников и уж тем более не от Путина, а от полиции и от авторов журналистских расследований старой закваски.

*данная организация выполняет функции иностранного агента