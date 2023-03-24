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ТАСС

Медведев: иногда договариваться нет смысла и нужны такие решения, как начало СВО

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Штукина

Так замглавы Совбеза РФ ответил на вопрос, нужно ли Москве договариваться со странами, которые не замечают преступлений Киева

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Бывают ситуации, когда договоренности контрпродуктивны и нужны такие решения, как начало специальной военной операции (СВО). Об этом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью российским СМИ, включая ТАСС, а также пользователям "Вконтакте".

Так он ответил на вопрос, нужно ли Москве договариваться со странами, которые не замечают преступлений Киева.

"Интервью у нас откровенное. На мой взгляд, в определенных ситуациях договариваться бессмысленно. Нужно игнорировать, а в некоторых случаях принимать решения типа того, что было принято 24 февраля прошлого года. Потому что договоренности в некоторых случаях контрпродуктивны", - считает Медведев.

Он обратил внимание, что на его памяти весь постсоветский период Россия пыталась договариваться с Западом. "И так, и эдак, и партнерство с НАТО, и продвинутое стратегическое партнерство с Евросоюзом. Но, к сожалению, все это было обнулено в один момент. Причем до этого нас прекратили слышать вообще", - обрисовал происходившее политик.


Попытки достучаться

Замглавы Совбеза пояснил, что речь идет не об экономике, а в целом "о контуре взаимоотношений с НАТО". По его словам, на протяжении десятилетий Москва пыталась достучаться, сказать Западу простые вещи.

"Ребят, Советский Союз прекратил свое существование. Да, это печально, но так случилось - и из-за бездарной политики руководства Советского Союза, и из-за вашего внешнего вмешательства. Распалась страна, но не распались связи, люди остались те же самые. Вы как это себе представляете? Что, например, Украина станет частью НАТО?", - описал он посыл России.

А вообще-то, продолжил Медведев, на Украине производят ракеты, "там был свой ядерный оружейный комплекс". И в результате Россия бы получила соседа, "который мало того, что входит в недружественный блок, да еще и собирается производить ядерное оружие", указал он.

"Я напомню, что руководитель Украины сказал об этом незадолго до начала операции, то есть в конце 2021 года. И вы хотите, чтобы мы с этим мирились? Особенно в условиях, когда у нас есть спор по Крыму: мы считаем это своей территорией, они считают своей. Вот они вступают в НАТО и после этого под зонтиком НАТО начинают широкомасштабную операцию против нашей страны - мы этого принять не можем", - подчеркнул он.


Гарантии безопасности

Политик напомнил, что Россия предлагала западным странам проект договора о гарантиях безопасности. "Они ответили: "Нет" - так сказать, ухмыляясь пренебрежительно, типа "Да ну что с вами разговаривать? У каждого лица есть право вступить в НАТО", - пересказал их реакцию Медведев. "Ну и что, значит, нам по этому поводу бесконечно вести разговоры?" - поинтересовался он.

По мнению замглавы Совбеза, Запад просчитался, когда отказался давать гарантии безопасности Москве. "У меня, знаете, какое-то ощущение сложилось, что они до поры до времени не верили и не видели степень решимости России, ее президента сделать то, что мы сделали. И они просчитались", - поделился он.

Медведев констатировал, что сейчас последствия "гораздо сложнее, чем они могли бы быть", если бы в декабре позапрошлого года документ был подписан. "Поэтому с некоторыми странами, блоками, сообществами стран бессмысленно договариваться - они понимают только язык силы. Только язык силы!" - подытожил он. 

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Медведев Дмитрий
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Ядерный щит
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