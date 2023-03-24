WP: Россия получит преимущество в случае дальнейших задержек с поставками Киеву оружия

По мнению газеты, проблема состоит еще в том, что Запад не поставляет Украине вооружения, которые требуют ее власти

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Продолжающиеся задержки с поставками Украине западных вооружений могут привести к получению Россией преимущества на поле боя. Такое мнение приводится в опубликованной в среду статье газеты The Washington Post.

В ней указывается на возможную задержку с поставками вооружений, которые Запад совсем недавно пообещал предоставить Украине, "если пути снабжения и транспортные узлы будут перегружены" поставками техники, о которой было объявлено еще несколько месяцев назад. Это "потенциально даст России преимущество" на поле боя, считают авторы статьи. Они подчеркивают, что обещанная западными странами военная "помощь слишком долго не поступает", а продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) "сдерживается медленными поставками".

Издание считает, что план Пентагона по ускорению поставок танков Abrams и решение Польши и Словакии предоставить Украине истребители "отражает тревогу по поводу недавних последовательных успехов России и усиления альянсов Кремля с Китаем и Ираном". В такой ситуации, продолжили авторы статьи, предоставление западной военной "помощи слишком затягивается". По их мнению, "в то время, как обе стороны готовятся к весеннему этапу боевых действий, который может изменить исход" конфликта, Киеву "все еще не хватает сил и оружия". Газета указывает на "обеспокоенность тем, что Запад слишком долго медлит".

Так, Abrams поступят только осенью - примерно через полгода после гипотетического весеннего контрнаступления украинских войск, считает газета. При этом в статье отмечается, что для ВСУ одним из преимуществ старых танков, таких как Т-64 и Т-72, перед западными системами является то, что экипажи и механики знают, как их использовать и обслуживать. Представители Пентагона неоднократно заявляли, что украинские военнослужащие будут испытывать трудности с эксплуатацией Abrams.

"Очевидно, что время на стороне России, то есть у нее есть военные и материальные ресурсы для ведения продолжительной войны на широком фронте", - приводит The Washington Post слова аналитика вашингтонского Атлантического совета Рейчел Риццо. По мнению газеты, проблема состоит еще в том, что Запад не поставляет Украине вооружения, которые требуют ее власти. Как отмечает издание, некоторые чиновники и дипломаты США и их союзников "признают, что стратегия Запада [в отношении поставок вооружений] дорого обошлась Украине".