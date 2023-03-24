Генсек НАТО призвал западные страны готовиться к затяжному конфликту на Украине

По мнению Йенса Столтенберга, российское руководство "не планирует мира"

ЛОНДОН, 23 марта. /ТАСС/. Запад должен готовиться к длительному конфликту на Украине, поскольку перспективы его урегулирования пока не просматриваются. Такое мнение выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в опубликованном в среду интервью британской газете The Guardian.

По его словам, конфликт на Украине можно назвать "войной на истощение". Столтенберг высказал предположение, что российское руководство "не планирует мира". Генсек отметил, что странам Запада необходимо нарастить производственные мощности для поставок на Украину новых боеприпасов и вооружений. "Текущая норма расхода боеприпасов выше, чем текущая скорость производства", - добавил он.

В контексте развития событий на поле боя Столтенберг заявил, что поставляемая НАТО помощь направлена на проведение Украиной контрнаступления. При этом он в очередной раз сказал, что альянс не является стороной конфликта, а военные решения принимает украинское командование. Говоря о возможных поставках американских истребителей F-16 на Украину, генсек сказал, что "решение не принято".

Кроме того, Столтенберг подчеркнул, что западным странам следует выделять больше средств на свою оборону. "На нашем саммите в Вильнюсе в июле я ожидаю, что союзники согласятся взять обязательства по более амбициозным новым оборонным вложениям - минимум 2% от их ВВП", - указал он.

Генсек НАТО также заявил, что желание Китая способствовать урегулированию конфликта на Украине должно сопровождаться попыткой "понять украинскую позицию" и "взаимодействовать напрямую" с президентом Владимиром Зеленским. В то же время он посетовал на то, что Пекин не осудил действия Москвы на Украине.

Рассуждая об истечении срока своих полномочий в сентябре, Столтенберг подтвердил, что не намерен дальше оставаться на посту генсека НАТО, который он занимает с 2014 года. "Я ясно дал понять, что мой срок завершается этой осенью", - отметил он.