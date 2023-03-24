Войти
ТАСС

Генсек НАТО призвал западные страны готовиться к затяжному конфликту на Украине

157
0
0
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: EPA-EFE/ OLIVIER HOSLET

По мнению Йенса Столтенберга, российское руководство "не планирует мира"

ЛОНДОН, 23 марта. /ТАСС/. Запад должен готовиться к длительному конфликту на Украине, поскольку перспективы его урегулирования пока не просматриваются. Такое мнение выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в опубликованном в среду интервью британской газете The Guardian.

По его словам, конфликт на Украине можно назвать "войной на истощение". Столтенберг высказал предположение, что российское руководство "не планирует мира". Генсек отметил, что странам Запада необходимо нарастить производственные мощности для поставок на Украину новых боеприпасов и вооружений. "Текущая норма расхода боеприпасов выше, чем текущая скорость производства", - добавил он.

В контексте развития событий на поле боя Столтенберг заявил, что поставляемая НАТО помощь направлена на проведение Украиной контрнаступления. При этом он в очередной раз сказал, что альянс не является стороной конфликта, а военные решения принимает украинское командование. Говоря о возможных поставках американских истребителей F-16 на Украину, генсек сказал, что "решение не принято".

Кроме того, Столтенберг подчеркнул, что западным странам следует выделять больше средств на свою оборону. "На нашем саммите в Вильнюсе в июле я ожидаю, что союзники согласятся взять обязательства по более амбициозным новым оборонным вложениям - минимум 2% от их ВВП", - указал он.

Генсек НАТО также заявил, что желание Китая способствовать урегулированию конфликта на Украине должно сопровождаться попыткой "понять украинскую позицию" и "взаимодействовать напрямую" с президентом Владимиром Зеленским. В то же время он посетовал на то, что Пекин не осудил действия Москвы на Украине.

Рассуждая об истечении срока своих полномочий в сентябре, Столтенберг подтвердил, что не намерен дальше оставаться на посту генсека НАТО, который он занимает с 2014 года. "Я ясно дал понять, что мой срок завершается этой осенью", - отметил он. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Проекты
NATO
Похожие новости
13.03.2023
Тулси Габбард: США и НАТО в ответе за диверсию на "Северных потоках"
08.02.2023
Запад не поможет Украине "вернуть" Донбасс и Крым
03.02.2023
Поставки западных ракет Украине подтверждают правоту России
22.11.2021
Полюс холодной войны
23.12.2019
Стратегия и тактика ПВО в войнах и конфликтах XXI века
28.02.2019
Индия и Пакистан угрожают "взорвать" Азию
15.05.2017
Какой будет третья мировая
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.03 02:46
  • 46815
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.03 00:41
  • 8
Чешский генерал о возможностях России: у нее еще много чего припасено
  • 23.03 19:08
  • 1
Минпромторг: самолет "Байкал" начнет выполнять коммерческие рейсы и перевозить грузы
  • 23.03 18:08
  • 1
"Окружение или есть, или его нет". Что не так с терминологией "военных аналитиков"
  • 23.03 17:55
  • 23
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 23.03 17:49
  • 3
Против беспилотников Украины поможет «воздушная ПВО»
  • 23.03 17:04
  • 2
МИД РФ предупредил Лондон о последствиях поставок боеприпасов с обедненным ураном Киеву
  • 23.03 13:33
  • 1
Шойгу заявил, что модернизация системы ПРО Москвы будет завершена в 2023 году
  • 23.03 11:30
  • 1
Шойгу рассказал об усилении войск истребителями Су-57
  • 23.03 08:34
  • 1
В США объяснили «ненужность» авианосцев России
  • 23.03 08:25
  • 1
Морские дроны в Севастополе сбили военнослужащие-девушки, заявил Шойгу
  • 23.03 07:06
  • 1
Шойгу рассказал о завершении модернизации системы ПРО Москвы
  • 23.03 01:04
  • 1
Песков не стал задолго анонсировать военные совещания с участием Путина
  • 23.03 01:03
  • 1
Обстановка на Дальнем Востоке остается сложной, заявил Шойгу
  • 22.03 17:08
  • 2426
Как насчёт юмористического раздела?