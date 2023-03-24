Национальная система противоракетной обороны США

Первые исследования по созданию систем, способных противодействовать ударам баллистических ракет, в Соединенных Штатах начались вскоре после окончания Второй мировой войны. Первыми проектами системы защиты от баллистических ракет (БР) были инициированные ВВС Thumper ("Тампер") и Wizard ("Волшебник"). В рамках проекта Thumper были проведены исследования по возможности эффективного перехвата БР типа Фау-2, в рамках Wizard разрабатывалась высокоскоростная управляемая ракета, способная осуществлять перехват БР, превосходящих по скорости и дальности германские Фау-2. В 1958 году, после того как в США произошло разграничение сфер ответственности между ВВС, ВМС и армейским командованием, работы по созданию ракеты-перехватчика Wizard прекратились. Имевшийся задел по радиолокаторам нереализованной противоракетной системы (ПРО) в дальнейшем использовался при создании радиолокационной станции (РЛС) предупреждения о ракетном нападении AN/FPS-49, которая в начале 1960-х годов была поставлена на боевое дежурство на Аляске, в Великобритании и в Гренландии.

В 1956 году в Соединенных Штатах Америки была начата программа Defender ("Дефендер") по поиску путей создания систем и средств ПРО, принципов их построения, изучение вопросов обнаружения и сопровождения головных частей баллистических ракет.

С учетом результатов проведенных исследований в 1957 году началась разработка противоракетной системы NikeZeus ("Найк-Зевс"). В ее основе была заложена так называемая дуэльная схема уничтожения головных частей БР перед входом их в плотные слои атмосферы (противоракета должна стартовать навстречу цели для перехвата ее "в лоб"). Система ПРО NikeZeus предназначалась для защиты только отдельных объектов на территории страны.

Созданный на полигоне Кваджелейн (Маршалловы острова, Тихий океан) экспериментальный противоракетный комплекс включал, в частности, четыре РЛС обнаружения целей и наведения противоракет типа NikeZeus. Твердотопливная двухступенчатая противоракета оснащалась термоядерной боевой частью, максимальная мощность которой составляла 400 килотонн. Ее предельная дальность перехвата оценивалась в 400 километров, досягаемость по высоте – в 280 километров. Программа NikeZeus из-за низких боевых возможностей в 1962 году была закрыта. Основной причиной недостаточной эффективности противоракетного комплекса являлась его малая пропускная способность, ограниченная, прежде всего, применением РЛС с параболическими зеркальными антеннами.

Исходя из возможного роста ракетно-ядерной угрозы, в 1963 году в США была открыта программа создания двухэшелонного противоракетного комплекса Nike-X ("Найк-Икс"), санкционированная министром обороны США Робертом Макнамарой. На систему возлагалась задача обеспечить защиту не только отдельного объекта, но и целого района, то есть осуществлять зональную оборону. В рамках этой программы был разработан новый усовершенствованный вариант противоракеты NikeZeus-Spartan ("Найк-Зевс" – "Спартан") с увеличенной дальностью перехвата (до 640 километров), и высотой перехвата 160 километров, ядерной боевой частью в одну мегатонну и повышенной маневренностью. Противоракета должна была перехватывать цели на нисходящей ветви среднего участка траектории полета. Испытания системы проходили в 1966-1969 годах.

Для системы Nike-X была создана и в эти же сроки испытывалась противоракета ближнего действия Sprint ("Спринт"; предельная дальность перехвата – 40 километров, высота – 30 километров), которая являлась главным средством защиты отдельных объектов в обороняемой зоне. На ней устанавливался ядерный заряд сравнительно небольшой мощности.

В феврале 1967 году в США было объявлено о нескольких вариантах развертывания ПРО Nike-X.

По варианту "А" планировалась оборона 25 крупных городов, вариант "В" предусматривал защиту 50 городов. Обеспечение защиты всей территории США не рассматривалось. После многочисленных дебатов в США пришли к мнению, что система Nike-X не способна защитить страну от массированного ракетного удара с применением новейших средств преодоления ПРО. Поэтому в США развернулся очередной этап в разработке систем ПРО.

Было принято решение приступить к созданию системы ПРО Sentinel ("Часовой"), обеспечивающую зональную противоракетную оборону крупных административно-промышленных центров страны и районов базирования межконтинентальных баллистических ракет (МБР). В состав системы планировалось включить противоракеты дальнего действия Spartan-2 ("Спартан-2") с увеличенной дальностью (за счет оснащения ракеты-перехватчика дополнительной ступенью), а также усовершенствованные противоракеты малой дальности Sprint.

У системы Sentinel было много противников и в этих условиях тогдашний президент США Ричард Никсон принял решение о прекращении работ над проектом, но вместе с тем одобрил вновь выдвинутую программу создания ПРО Safeguard ("Сейфгард"). Эта программа ставила более скромную задачу – обеспечить надежное прикрытие баз МБР, аэродромов стратегической авиации, баз подводных лодок-ракетоносцев. Всего намечалось прикрыть 12 различных военных баз. Планировалось довести количество противоракет до одной тысячи единиц – 300 Spartan-2 и 700 Sprint. Однако полномасштабное развертывание системы Safeguard было приостановлено. В мае 1972 года СССР и США подписали Договор об ограничении систем противоракетной обороны, на долгие годы ставший одним из факторов, определявшим политику СССР (а затем и России) и США в области стратегических ядерных вооружений. Договор по ПРО был заключен на неограниченный срок. В соответствии с ним, СССР и США обязались не развертывать системы ПРО на территории своих стран и не создавать основу для такой обороны, кроме двух районов ПРО: вокруг столицы и района расположения шахтных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет. Радиус каждого из этих районов не должен был превышать 150 километров, в его пределах может быть развернуто не более 100 пусковых установок (ПУ) противоракет. Договор разрешал модернизацию и замену систем ПРО или их компонентов, но обязывал стороны не создавать, не испытывать и не развертывать системы или компоненты ПРО морского, воздушного, космического или мобильного наземного базирования. В соответствии с Дополнительным протоколом 1974 года к Договору по ПРО, количество районов ограничивалось одним для каждой из сторон. В США было принято решение развернуть противоракетный комплекс Safeguard на базе МБР Гранд-Форкс (штат Северная Дакота). Комплекс заступил на боевое дежурство в 1975 году. Однако через несколько месяцев комплекс он был законсервирован. Главной причиной консервации комплекса считалась его невысокая эффективность (из-за появления в Советском Союзе ракет с разделяющимися головными частями и достаточно развитых к тому времени средств преодоления ПРО), а также высокая стоимость эксплуатации. С подписанием Договора по ПРО острота проблемы противоракетной обороны существенно снизилась. Работы Соединенных Штатов в области ПРО не выходили за рамки ограничений, предусмотренных этим Договором.

Вновь к теме противоракетного оружия в США вернулись в начале 1980-х годов, когда после прихода к власти президента Рональда Рейгана начался новый виток "холодной войны".

23 марта 1983 года Рейган объявил о начале работ по проекту Стратегическая оборонная инициатива (СОИ, SDI – Strategic Defense Initiative). Данный проект обороны территории США от советских баллистических ракет, известный также как "Звездные войны" (Star Wars), предусматривал использование противоракетных систем, размещаемых на земле и в космосе. Но в отличие от прежних противоракетных программ, базировавшихся на ракетах-перехватчиках с ядерными боевыми частями, на этот раз ставка была сделана на разработку оружия с иными поражающими факторами. Предполагалось создание единой глобальной многокомпонентной системы, способной в течение короткого временного интервала отразить атаку нескольких тысяч боеголовок советских МБР.

Конечной целью программы "Звездные войны" было завоевание господства в ближнем космическом пространстве и создание эффективного противоракетного "щита" для надежного прикрытия всей континентальной части США путем развертывания на пути советских МБР нескольких эшелонов ударных космических вооружений, способных бороться с баллистическими ракетами и их боевыми блоками на всех этапах полета.

Основные элементы противоракетной системы было запланировано размещать в космосе. Для уничтожения большого числа целей предусматривалось использовать активные средства поражения, основанные на новых физических принципах: лазеры, электромагнитные кинетические пушки, пучковое оружие, а также малогабаритные спутники-перехватчики кинетического действия.

Впоследствии многие аналитики пришли к выводу, что программа "Звездных войн" являлась глобальным блефом, имевшим своей целью втягивание Советского Союза в новую разорительную гонку вооружений. Исследования в рамках СОИ продемонстрировали, что большая часть предлагаемых космических средств поражения в силу разных причин не могла быть реализована в ближайшей перспективе или легко нейтрализовалась относительно недорогими асимметричными методами. Кроме того, во второй половине 1980-х годов градус напряженности в отношениях между СССР и США существенно понизился, соответственно уменьшилась вероятность ядерной войны. Все это привело к отказу от создания дорогостоящей глобальной противоракетной обороны. После сворачивания программы СОИ в целом, работы по ряду наиболее перспективных и легкореализуемых направлений продолжились.

В 1991 году президент Джордж Буш-старший выдвинул новую версию программы СОИ, так называемую Глобальную защиту от ограниченного удара – GPALS (Global Protection Against Limited Strikes). Такая система рассчитывалась на перехват ограниченного числа ракет. С 1992 по 1996 годы работы в области ПРО осуществлялись в рамках этой программы.

Своеобразным продолжением GPALS стала программа создания Национальной системы ПРО – NMD (National Missile Defense). Закон о ее создании был подписан президентом США Биллом Клинтоном в июле 1999 года. Он возводил развертывание национальной ПРО в ранг государственной политики и уполномочивал Пентагон разместить элементы этой системы для защиты всей территории страны от баллистических ракет вероятного противника тогда, когда это будет "технически возможно".

После прихода к власти в 2000 года президента Джорджа Буша-младшего планы по строительству ПРО были пересмотрены (администрация Клинтона акцент делала на создание систем нестратегической ПРО или ПРО театра военных действий (ТВД)). На первое место вновь впервые со времен Рейгана вышел проект создания эшелонированной системы. Ключевым требованием к системе ПРО стала способность перехвата ракет на всех участках траектории их движения – начальном (активном), среднем и конечном. Создание подобной системы противоречило положениям Договора об ограничении систем противоракетной обороны, и в итоге в июне 2002 года США в одностороннем порядке вышли из этого Договора.

В том же году началось создание национальной и региональной систем ПРО США. Для осуществления соответствующих разработок было создано Агентство по противоракетной обороне (Missile Defense Agency).

Администрации Джорджа Буша-младшего удалось добиться определенных успехов в совершенствовании многослойной системы ПРО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), где США делают ставку на развитие морской составляющей тактической системы ПРО, которая действует в Тихом и Индийском океанах.

После прихода к власти Барака Обамы США не отказались от амбициозных планов по созданию системы ПРО, но решили сделать ее более гибкой и мобильной. Инициатива получила известность как нестратегическая адаптированная ПРО. Она включает систему ПРО на территории США и развертываемые элементы американской ПРО в Азии, на Ближнем Востоке и в Европе.

В настоящее время в систему ПРО США входит целый комплекс различных установок: радиолокационные станции, спутники слежения, пусковые установки и сами противоракеты.

Начальным звеном систем, предназначенных для борьбы с баллистическими целями, служат средства предупреждения о ракетном нападении, задача которых обнаружить пуск ракет и сопровождать их в полете после старта. Применительно к АТР решение этой задачи в основном возложено на группировку спутников раннего обнаружения SBIRS (Space-Based Infrared System), размещенных на геосинхронной и высокоэллиптической околоземной орбитах и оснащенных инфракрасными датчиками.

Кроме контроля за пусками и определения траектории полета, SBIRS предназначена для идентификации боевых частей и ложных целей, выдачи целеуказания для перехвата, а также ведения разведки над территорией военных действий в инфракрасном диапазоне.

По оценкам, в настоящее время на орбитах работают шесть аппаратов SBIRS-GEO и до четырех модулей SBIRS-HEO.

Помимо космического эшелона раннего предупреждения, США используют в АТР радиолокационные средства, входящие в состав национальной системы ПРО, в частности радары дальнего обнаружения и раннего предупреждения PAVE PAWS22, размещенные на авиабазах в Массачусетсе, Калифорнии и на Аляске, а также морскую мобильную радарную систему SBX1 (Sea-Based X-band Radar), предназначенную для обнаружения и слежения за космическими объектами, в том числе высокоскоростными и малогабаритными, и выдачи данных целеуказаний огневым средствам ПРО. Размещенная на нефтяной платформе РЛС SBX-1 способна самостоятельно передвигаться со скоростью до 13 километров в час и может быть передислоцирована в любую точку океанской поверхности. Наряду с обнаружением ракет радар используется для оценки результатов испытаний перехватчиков ПРО. Это самый мощный радар морского базирования в мире. В интересах системы ПРО также работает радар AN/TPY-2 наземного базирования в Японии.

Ядром системы национальной ПРО США, предназначенным для защиты материковой части США, является наземный комплекс перехвата МБР на среднем участке траектории, известный как Ground-Based Midcourse Defense(GBMD). Помимо РЛС раннего предупреждения и сопровождения, он включает противоракеты шахтного базирования Ground-Based Interceptor (GBI), осуществляющие перехват и поражение целей тараном на встречном курсе.

На сегодняшний день на территории США установлено 44 ракеты-перехватчика шахтного базирования. Комплекс развернут на базе Форт-Грили на Аляске (40 ракет-перехватчиков) и на базе ВВС Ванденберг (4 ракеты-перехватчика) в Калифорнии.

В настоящее время Пентагон строит новое поле для ракет-перехватчиков в Форт-Грили, на котором планируется разместить 20 новых перехватчиков, в результате чего общее количество перехватчиков достигнет 64 единиц.

Морской компонент американской ПРО состоит из эсминцев с корабельной боевой информационно-управляющей системой (БИУС) Aegis и ракетами-перехватчиками.

Состоящая из информационных средств, средств управления огнем (РЛС AN/SPY-1) и средств поражения (противоракеты Standard Missile SM-2 и SM-3) БИУС Aegis позволяет принимать и обрабатывать информацию с датчиков других кораблей и летательных аппаратов и выдавать целеуказания на пусковые установки.

Корабли с БИУС Aegis также могут использоваться для обнаружения и сопровождения межконтинентальных баллистических ракет, отправляя данные наземным перехватчикам континентальной ПРО.

На сегодняшний день корабли, оснащенные БИУС Aegis, также используются военно-морскими силами Испании, Норвегии, Южной Кореи, Австралии и Японии. Всего более 100 кораблей оборудованы БИУС Aegis.

В 1990-е годы был разработан, испытан и поступил в войска мобильный комплекс ПРО THAAD (Terminal High-Altitude Area Defense), предназначенный для перехвата баллистических ракет малой и средней дальности внутри атмосферы или за ее пределами на конечном этапе полета, в задачи которого входит передовое прикрытие стратегических военных баз, аэродромов и подобных объектов тыла.

В качестве средства тактической противоракетной обороны от баллистических ракет малого радиуса действия используется последняя модификация армейского зенитно-ракетного комплекса Patriot.

В Европе сформирован морской компонент американской ПРО. Он состоит из нескольких эсминцев с Aegis и ракетами-перехватчиками SM-3. Они размещены на военно-морской базе Рота в Испании.

Наземный компонент ПРО в Европе состоит из мобильной радиолокационной станции AN/TPY-2 в Турции и комплексов Aegis Ashore ("сухопутная" версия БИУС Aegis) в Румынии и Польше. Комплекс в Румынии был размещен в 2016 году, в Польше он будет введен в строй в 2023 году.

Кроме того, элементы американской ПРО в виде мобильных комплексов Patriot размещены в Катаре, Кувейте, ОАЭ и Бахрейне. Япония, Турция, Израиль и Маршалловы острова предоставили свои территории для размещения радаров.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников