В России создали линзу-обманку "Щит", способную маскировать тепловые объекты от дронов

Компания "Армакс" уже провела успешные испытания технологии с использованием квадрокоптера, сообщил генеральный директор организации Михаил Закроев

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Специалисты российской компании "Армакс" разработали технологию "Щит", способную полностью скрывать тепловые объекты от беспилотных летательных аппаратов с тепловизором. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор организации Михаил Закроев.

По словам специалиста, технология представляет собой пленку, которой накрываются объекты на поверхности. На пленку проецируется окружающая местность. "Это своего рода линза-обманка", - пояснил гендиректор предприятия.

"Наша технология позволяет "Щиту" скрывать под собой тепловые объекты от тепловизоров", - сообщил Закроев. По его словам, компания провела успешные испытания с использованием квадрокоптера. "Дрон летит, видит землю, знает, где находится человек, летает вокруг, но не видит объекта. Человек выходит из-под "Щита" - дрон его обнаруживает. Объекты, спрятанные под "Щитом", не будут видны даже из космоса. Это выглядит как какая-то магия", - сказал он.

По словам разработчика, компания планирует направить предложение в Минобороны РФ о применении технологии для проведения дальнейших испытаний.