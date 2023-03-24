В МАГАТЭ заявили, что создание демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС уже не рассматривается

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси добавил, что сейчас речь идет о необходимости "следить за тем, чтобы не атаковали станцию" или не использовали ее для нападения

НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /ТАСС/. Создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) уже не рассматривается, речь идет о прекращении боевых действий вокруг атомной электростанции. Об этом заявил в среду генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на семинаре в американском неправительственном Совете по международным отношениям.

Главу МАГАТЭ спросили, получила ли его идея о создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС достаточную международную поддержку. "Мы не говорим о демилитаризованной зоне. Мы прекрасно понимаем, какие дополнительные сложности это принесет, особенно в зоне активных боевых действий. Чрезвычайно трудно будет осуществлять процесс верификации - через более чем одну милю от демилитаризованной зоны территория будет чрезвычайно милитаризованной. Поэтому мы [больше] не рассматриваем это", - ответил он. Гросси добавил, что сейчас речь идет о необходимости "следить за тем, чтобы не атаковали станцию или не использовали станцию для нападения".