Войти
ТАСС

В МАГАТЭ заявили, что создание демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС уже не рассматривается

173
0
0
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС.
Источник изображения: Сергей Мальгавко/ ТАСС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси добавил, что сейчас речь идет о необходимости "следить за тем, чтобы не атаковали станцию" или не использовали ее для нападения

НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /ТАСС/. Создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) уже не рассматривается, речь идет о прекращении боевых действий вокруг атомной электростанции. Об этом заявил в среду генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на семинаре в американском неправительственном Совете по международным отношениям.

Главу МАГАТЭ спросили, получила ли его идея о создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС достаточную международную поддержку. "Мы не говорим о демилитаризованной зоне. Мы прекрасно понимаем, какие дополнительные сложности это принесет, особенно в зоне активных боевых действий. Чрезвычайно трудно будет осуществлять процесс верификации - через более чем одну милю от демилитаризованной зоны территория будет чрезвычайно милитаризованной. Поэтому мы [больше] не рассматриваем это", - ответил он. Гросси добавил, что сейчас речь идет о необходимости "следить за тем, чтобы не атаковали станцию или не использовали станцию для нападения". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Похожие новости
18.01.2013
Ударный вертолет AH-64E получил официальное название «Апач Гардиан»
05.05.2012
Ракета ракете - рознь
17.08.2011
Судьба "Черного ястреба": Вашингтон подозревает Исламабад в измене
14.09.2010
Airbus продаст Китаю 150 самолетов
12.08.2009
IRobot разработает новых роботов-саперов для ВМС США
22.05.2008
Лазерной пушкой Россию не удивить
12.12.2006
Кириенко прибыл в Тегеран, чтобы решить, как развивать сотрудничество с Ираном в атомной энергетике и других сферах
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.03 02:46
  • 46815
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.03 00:41
  • 8
Чешский генерал о возможностях России: у нее еще много чего припасено
  • 23.03 19:08
  • 1
Минпромторг: самолет "Байкал" начнет выполнять коммерческие рейсы и перевозить грузы
  • 23.03 18:08
  • 1
"Окружение или есть, или его нет". Что не так с терминологией "военных аналитиков"
  • 23.03 17:55
  • 23
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 23.03 17:49
  • 3
Против беспилотников Украины поможет «воздушная ПВО»
  • 23.03 17:04
  • 2
МИД РФ предупредил Лондон о последствиях поставок боеприпасов с обедненным ураном Киеву
  • 23.03 13:33
  • 1
Шойгу заявил, что модернизация системы ПРО Москвы будет завершена в 2023 году
  • 23.03 11:30
  • 1
Шойгу рассказал об усилении войск истребителями Су-57
  • 23.03 08:34
  • 1
В США объяснили «ненужность» авианосцев России
  • 23.03 08:25
  • 1
Морские дроны в Севастополе сбили военнослужащие-девушки, заявил Шойгу
  • 23.03 07:06
  • 1
Шойгу рассказал о завершении модернизации системы ПРО Москвы
  • 23.03 01:04
  • 1
Песков не стал задолго анонсировать военные совещания с участием Путина
  • 23.03 01:03
  • 1
Обстановка на Дальнем Востоке остается сложной, заявил Шойгу
  • 22.03 17:08
  • 2426
Как насчёт юмористического раздела?