Техническое проектирование новых спутников "Арктика-М" завершится в начале 2024 года

В Научно-производственном объединении им. С. А. Лавочкина сообщили, что увеличение числа спутников на орбите накладывает дополнительные требования к наземным средствам связи, управления и приема информации

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Завершение технического проектирования третьего и последующих космических аппаратов "Арктика-М" запланировано на начало 2024 года. Об этом сообщили ТАСС в Научно-производственном объединении (НПО) им. С. А. Лавочкина.

"Сроки запуска последующих аппаратов [системы "Арктика-М"] должны быть проработаны в рамках технического проекта, завершение которого намечено в первом квартале 2024 года", - сказали в пресс-службе предприятия.

Как отметили в НПО Лавочкина, работы по расширению группировки с двух до четырех аппаратов планируется проводить таким образом, чтобы они не повлияли на планы запустить спутник "Арктика-М" №2 в этом году.

В пресс-службе предприятия уточнили, что увеличение числа спутников на орбите накладывает дополнительные требования к наземным средствам связи, управления и приема информации. "Запланирована модернизация ранее изготовленных и создание новых программно-технических средств наземного сегмента космической системы", - сказали в НПО Лавочкина.

Как заявил в среду заместитель директора департамента автоматических космических комплексов Роскосмоса Виталий Мироничев, госкорпорация планирует завершить развертывание группировки спутников "Арктика-М" к 2029 году.

Первый спутник "Арктика-М" был запущен с космодрома Байконур 28 февраля 2021 года. Спутники обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надежную связь. В декабре 2022 года в НПО им. С. А. Лавочкина заявили, что спутниковая группировка будет расширена до четырех аппаратов. Как уточнили на предприятии, такая группировка позволит сократить периодичность съемки полярной области и детализировать краткосрочные прогнозы погоды, повысить оперативность обнаружения и мониторинга опасных природных явлений и ЧС в Арктике.