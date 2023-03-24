Войти
ТАСС

Техническое проектирование новых спутников "Арктика-М" завершится в начале 2024 года

162
0
0
Гидрометеорологический спутник "Арктика-М"
Гидрометеорологический спутник "Арктика-М".
Источник изображения: © Пресс-служба АО "Российские космические системы"

В Научно-производственном объединении им. С. А. Лавочкина сообщили, что увеличение числа спутников на орбите накладывает дополнительные требования к наземным средствам связи, управления и приема информации

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Завершение технического проектирования третьего и последующих космических аппаратов "Арктика-М" запланировано на начало 2024 года. Об этом сообщили ТАСС в Научно-производственном объединении (НПО) им. С. А. Лавочкина.

"Сроки запуска последующих аппаратов [системы "Арктика-М"] должны быть проработаны в рамках технического проекта, завершение которого намечено в первом квартале 2024 года", - сказали в пресс-службе предприятия.

Как отметили в НПО Лавочкина, работы по расширению группировки с двух до четырех аппаратов планируется проводить таким образом, чтобы они не повлияли на планы запустить спутник "Арктика-М" №2 в этом году.

В пресс-службе предприятия уточнили, что увеличение числа спутников на орбите накладывает дополнительные требования к наземным средствам связи, управления и приема информации. "Запланирована модернизация ранее изготовленных и создание новых программно-технических средств наземного сегмента космической системы", - сказали в НПО Лавочкина.

Как заявил в среду заместитель директора департамента автоматических космических комплексов Роскосмоса Виталий Мироничев, госкорпорация планирует завершить развертывание группировки спутников "Арктика-М" к 2029 году.

Первый спутник "Арктика-М" был запущен с космодрома Байконур 28 февраля 2021 года. Спутники обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надежную связь. В декабре 2022 года в НПО им. С. А. Лавочкина заявили, что спутниковая группировка будет расширена до четырех аппаратов. Как уточнили на предприятии, такая группировка позволит сократить периодичность съемки полярной области и детализировать краткосрочные прогнозы погоды, повысить оперативность обнаружения и мониторинга опасных природных явлений и ЧС в Арктике. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
НПО Лавочкина
Роскосмос
Проекты
Арктика
Байконур
Похожие новости
19.12.2022
Группировка спутников "Арктика-М" будет увеличена до четырех аппаратов
04.02.2022
Рогозин: определена последовательность испытаний системы безопасности корабля "Орел"
01.11.2021
Обсерваторию "Спектр-РГ" научили регистрировать солнечные вспышки и "браковать" их
31.03.2021
«Арктика-М» – не только снимки: аппарат также проконтролирует магнитосферу, ионосферу и верхнюю атмосферу Земли
26.10.2020
На космодроме Восточный началась подготовка к запуску ракеты со спутниками OneWeb
30.05.2017
Генеральный директор НПО Лавочкина: все российские лунные миссии будут стартовать с космодрома Восточный
06.11.2014
Начальник ЦУП Максим Матюшин: "Наши партнеры в программе МКС заинтересованы, может быть, даже больше, чем мы"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.03 02:46
  • 46815
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.03 00:41
  • 8
Чешский генерал о возможностях России: у нее еще много чего припасено
  • 23.03 19:08
  • 1
Минпромторг: самолет "Байкал" начнет выполнять коммерческие рейсы и перевозить грузы
  • 23.03 18:08
  • 1
"Окружение или есть, или его нет". Что не так с терминологией "военных аналитиков"
  • 23.03 17:55
  • 23
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 23.03 17:49
  • 3
Против беспилотников Украины поможет «воздушная ПВО»
  • 23.03 17:04
  • 2
МИД РФ предупредил Лондон о последствиях поставок боеприпасов с обедненным ураном Киеву
  • 23.03 13:33
  • 1
Шойгу заявил, что модернизация системы ПРО Москвы будет завершена в 2023 году
  • 23.03 11:30
  • 1
Шойгу рассказал об усилении войск истребителями Су-57
  • 23.03 08:34
  • 1
В США объяснили «ненужность» авианосцев России
  • 23.03 08:25
  • 1
Морские дроны в Севастополе сбили военнослужащие-девушки, заявил Шойгу
  • 23.03 07:06
  • 1
Шойгу рассказал о завершении модернизации системы ПРО Москвы
  • 23.03 01:04
  • 1
Песков не стал задолго анонсировать военные совещания с участием Путина
  • 23.03 01:03
  • 1
Обстановка на Дальнем Востоке остается сложной, заявил Шойгу
  • 22.03 17:08
  • 2426
Как насчёт юмористического раздела?