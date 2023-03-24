Центр подготовки космонавтов планирует в ближайшее время открыть филиал на Восточном

Начальник ЦПК Максим Харламов уточнил, что речь идет о нескольких месяцах

МОСКВА, 23 марта. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Филиал Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК), на базе которого будет создан комплекс предполетной подготовки космонавтов, может появиться в ближайшие месяцы на космодроме Восточный. Об этом сообщил ТАСС начальник ЦПК Максим Харламов.

"Пока филиал не открыт, нам нужно внести изменения в устав, сейчас мы этим совместно с Роскосмосом занимаемся. <…> В ближайшее время, как только внесем изменения в устав, откроем там филиал под строительство нашего комплекса для предполетной подготовки космонавтов", - сказал Харламов в ответ на вопрос, открыт ли филиал Центра на Восточном.

По его словам, у ЦПК уже появилось свое помещение на космодроме в Амурской области. Пока идет предварительная работа по открытию филиала. "Это какие-то месяцы - сколько процедура изменения устава будет согласовываться. Сразу после этого откроем", - пояснил Харламов.

С космодрома Восточный в будущем планируется осуществлять пилотируемые и грузовые полеты на Российскую орбитальную станцию. В августе прошлого года гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Руслан Мухамеджанов сообщал ТАСС, что работы по созданию инфраструктуры, необходимой для обеспечения пилотируемых пусков, уже ведутся на космодроме Восточный.